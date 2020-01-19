34 % نمواً في معاملات دبي الجمركية خلال 2019

المصدر: دبي - وام

أكد المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن محورية دبي التجارية، والخدمات الجمركية المتطورة التي تقدمها لعملائها، عززتا من زيادة عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي، لتحقق قفزة بواقع 34%، ليصل إجمالي عدد المعاملات الجمركية إلى 13 مليون معاملة في 2019، مقارنة مع 9.7 ملايين معاملة في عام 2018، ما يعد مؤشراً قوياً إلى نمو وتطور الاقتصاد والتجارة في إمارة دبي، ويعكس دور الإمارة الرائد على خريطة التجارة العالمية.

وأضاف أن جمارك دبي توجت جهودها في ترسيخ المبادئ الثمانية لدبي، ووثيقة الخمسين، بتحقيق أداء قياسي خلال العام الماضي، كما حققت قيمة تجارة دبي الخارجية نمواً قوياً، مرتفعة بنسبة 6%، واخترقت حاجز تريليون درهم، لتبلغ 1.019 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مقارنة بنحو 966 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2018، كما حصلت الدائرة على العديد من الجوائز العالمية في الابتكار والتميز، مشيراً إلى أن الدائرة أطلقت مبادرات لتحفيز قطاع الأعمال والتجارة، ما ينعكس إيجاباً على تحسين الاقتصاد وتحسين حياة الناس.

وأشار مصبح إلى أن هذه الإنجازات المحققة تأتي لتواكب استعدادات الدائرة المكثفة لاستقبال زوار وعارضي معرض «إكسبو 2020»، حيث تم توفير خدمات جمركية مبتكرة، وقناة خاصة بهم، لتسهيل أعمالهم وشحن بضائعهم، حيث قدمت جمارك دبي 24 مبادرة لدعم «إكسبو»، واستكملت تنفيذ معظم هذه المبادرات بنسبة 100%، وقد أنجزت مشروعات الربط مع معظم الشركاء الحكوميين، لتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية للمشاركين في المعرض. كما نجحت الدائرة في تسريع إنجاز الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين، وتمكنت من اختصار الوقت اللازم لتعبئة طلبات تخليص المعاملات الجمركية إلى خمس دقائق فقط، مقارنة بـ20 دقيقة سابقاً، وذلك بفضل منصة مساحة العمل الذكية وأصبحت أنظمتها قادرة على إعطاء الموافقة التلقائية لنحو 98% من المعاملات الجمركية.

وأكد استمرار جمارك دبي، في إسعاد متعامليها بتوفير تسهيلات غير مسبوقة، وتبسيط الإجراءات والقيود التجارية، والاستماع إلى مقترحاتهم عبر الاجتماعات الدورية للمجلس الاستشاري. وكشف تقرير حديث لجمارك دبي، عن إنجازاتها لعام 2019، أن قيمة الصادرات سجلت نمواً بنسبة 23%، لتصل إلى 118 مليار درهم، وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 4% إلى 312 مليار درهم، وقيمة الواردات بنسبة 3% إلى 589 مليار درهم.

ولفت إلى أن دبي عززت النمو المتصاعد في تجارتها الخارجية غير النفطية بهذه القفزة الجديدة، ضمن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، التي سجلت فيها نمواً بكمية البضائع بنسبة 22%، ليصل وزنها إلى 83 مليون طن، مقابل 68 مليون طن خلال الفترة ذاتها من عام 2018، حيث سجل حجم إعادة التصدير قفزة قياسية، محققاً نسبة نمو بلغت 48%، ليصل وزن بضائع إعادة التصدير إلى 13 مليون طن، كما قفز حجم الصادرات بنسبة 47% ليصل وزن بضائع الصادرات إلى 14 مليون طن، وارتفع حجم الواردات 13% ليصل وزن بضائع الواردات إلى 56 مليون طن.

تجارة دبي الخارجية ارتفعت 6% وتجاوزت تريليون درهم خلال تسعة أشهر.