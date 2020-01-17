المهيري: الإمارات ضمن بيئات الأعمال الواعدة في الطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي ■وام

قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، إن دولة الإمارات تعد من أهم بيئات الأعمال الواعدة والخصبة لممارسة الأعمال والاستثمار، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات الحلول النظيفة والتكنولوجيا، وأمن ومستقبل الطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة في المعرض المصاحب للقمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.

وتفصيلاً، شاركت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في المعرض المصاحب للقمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في العاصمة أبوظبي، من 11 إلى 18 يناير الجاري.

وقال مدير عام الغرفة محمد هلال المهيري إن مشاركة الغرفة تأتي في إطار استراتيجيتها لدعم جهود الترويج لإمارة أبوظبي مركزاً استثمارياً عالمياً في المنطقة، خصوصاً في هذا الحدث الدولي المهم، الذي يعد من أهم المعارض والملتقيات المتخصصة في مجال الطاقة واستدامتها، كما تعكس المشاركة، الأهمية التي توليها الغرفة لقطاع الطاقة المتجددة، لدعم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والعالمي، لاسيما أن دولة الإمارات تعد من أهم بيئات الأعمال الواعدة والخصبة لممارسة الأعمال والاستثمار، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات الحلول النظيفة والتكنولوجيا، وأمن ومستقبل الطاقة.

- الغرفة شاركت في المعرض المصاحب للقمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة.