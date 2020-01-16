الإمارات تموّل مشروعات للطاقة الشمسية في «الكاريبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن صندوق «الإمارات الكاريبي» للطاقة المتجددة عن بدء المرحلة الثانية من خطته الممتدة على ثلاث سنوات، لإقامة مشروعات طاقة متجددة قادرة على التكيف مع المناخ في 16 دولة كاريبية، وذلك بعد استكمال اتفاقات التنمية والتمويل الجديدة لدول: جمهورية الدومينيكان وهايتي وغويانا وغرينادا، وسانت كيتس ونيفيس وترينيداد وتوباغو وسورينام.

وجرى الإعلان عن هذه المرحلة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، أحد أكبر التجمعات المعنية بقضايا الاستدامة في العالم.

وبموجب اتفاقات التطوير والتمويل الجديدة، سيتم تطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مرآب للسيارات وأسطح المباني في جمهورية الدومينيكان، وسيتم تطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية وبطارية تخزين هجينة بقرية دوندون في هايتي.

كما سيتم إنشاء محطة هجينة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بنظام بطارية لتخزين في جزيرة واكينام في غويانا، ومحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة بكارياكو في غرينادا.

وفي سانت كيتس ونيفيس، سيتم تطوير محطتين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، بينما سيتم إنشاء محطة هجينة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة في سورينام، وسيتم تطوير مشروع طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مرآب للسيارات في ترينيداد وتوباغو.