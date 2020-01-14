5 حالات تكشف تعرض حساب "تويتر" للاختراق

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خمس حالات تكشف تعرض الحساب الخاص بهم للاختراق.

وطالبت تنظيم الاتصالات في نشرة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة الحذر واليقظة من عمليات اختراق الحسابات الشخصية للمستخدمين.

وأوضحت ان هذه الحالات الخمسة المشتبه بها تثير الشك العميق بشان اختراق تويتر الخاص بالمستخدم هي:

اذا لاحظت تغريدات او رسائل مباشرة من حسابك لم تكتبها.

اذا وصلك بريدا الكترونيا من تويتر ينبهك بان هناك حركة غير طبيعية على حسابك.

اذا وصلك بريدا الكترونيا من تويتر بانه تم تغيير كلمة المرور الخاصة بك.

اذا لم تستطع الدخول الى الحساب باستخدام كلمة مرور صحيحة.

اذا وصلك بريدا الكترونيا من تويتر يبلغك بحركة دخول الى الحساب من جهاز جديد ولم تقم انت بذلك.

ونصحت الهيئة بتفعيل "حماية استعادة كلمة المرور" عن طريق التطبيق عبر ادخال "الاعدادات" ثم "الحساب" ثم "الأمان" ثم تفعيل الخاصية.

كما نصحت تنظيم الاتصالات المستخدمين بمراجعة قائمة مدراء الحساب اذا كان هناك شخص اخر يدير حساباتك على التواصل الاجتماعي وتقليل عدد المدراء لاقصى عدد ممكن وضرورة ابلاغهم كذلك باخذ الحيطة والحذر.

وطالبت الهيئة مجددا باستخدام كلمة سر معقدة لحسابك وعدم تكرار استخدام نفس الكلمة مرة أخرى في أي موقع او خدمة أخرى خاصة بك على الانترنت.