«أدنوك» تعلن عن «خطة استدامة» تشمل زراعة 10 ملايين شجرة «قرم»

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، عن خطتها الشاملة للاستدامة 2030 التي تهدف إلى ترسيخ دورها الريادي في الإنتاج المسؤول للطاقة، وتعزيز التزامها الدائم بالمحافظة على البيئة.

وتخطط «أدنوك» لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030، والحد من نسبة استهلاك المياه العذبة في عملياتها إلى أقل من 0.5% من إجمالي استخدام المياه.

وأكدت التزامها بدعم وحماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية البرية والبحرية في أبوظبي وجميع المناطق التي تعمل فيها، وزرع 10 ملايين شتلة من أشجار «القرم» في منطقة الظفرة. ووتتمتع أشجار «القرم» بقدرة كبيرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتخزينها في التربة المغمورة.

وقال وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في كلمة خلال افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020» أمس: «تعكس أهداف (أدنوك) في مجال الاستدامة التزامنا بمبدأ الإنتاج المسؤول للطاقة الذي ترسخ في نهج أعمالنا منذ تأسيس الشركة في عام 1971، وذلك بفضل رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي دعا دائماً إلى ترسيخ الاستدامة، وحماية النظم البيئية والطبيعية في الدولة».

وأضاف: «تعتمد استراتيجيتنا في مجال الاستدامة نهجاً متكاملاً يشمل جوانب أعمالنا كافة، ومساهمتنا في الاقتصاد، والبيئة، والكوادر البشرية التي تعد أثمن أصولنا. ونحن مستمرون بالعمل على تعزيز أدائنا البيئي في ما نسعى إلى توسعة عملياتنا التشغيلية لضمان قدرتنا على توفير مزيد من الطاقة، مع المحافظة على خفض مستوى الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري لعقود مقبلة».

وتابع الجابر: «نركز على تعزيز دور (أدنوك) كمحرك رئيس لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، من خلال برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، مستفيدين في ذلك من الفِكر الابتكاري والريادي، واستشراف المستقبل، مع استمرار التركيز على أمن وصحة وسلامة كوادرنا البشرية وأصولنا وعملياتنا التشغيلية»، لافتاً إلى أنه من خلال البناء على إرث عريق يمتد إلى 50 عاماً من الإنتاج المسؤول للطاقة، ستواصل «أدنوك» العمل والتعاون مع الجهات المعنية لإعطاء الأولوية للاستدامة، كما ستواصل تنفيذ استثمارات كبيرة في اعتماد أحدث التقنيات لتحسين الأداء البيئي.

وتشمل «خطة أدنوك للاستدامة» مجموعة من الأهداف التي تدعم رؤية الشركة في ترسيخ مكانة رائدة لنفسها في هذا المجال، مع استمرار التركيز على زيادة القيمة والعائد الاقتصادي لدولة الإمارات. كما تعزز الخطة أداء الشركة القوي الملتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.