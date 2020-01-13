"دراجون أويل" تعلن نجاح صفقة استحواذها على كامل حقوق وامتيازات "بي بي" في خليج السويس

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "دراجون أويل" - منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي - عن نجاح صفقة استحواذها على كامل حقوق وامتيازات شركة بريتيش بتروليوم "بي بي" في منطقة خليج السويس.



وبموجب هذا الاتفاق قامت "دراجون أويل" بالاستحواذ على 100% من حقوق شركة "بي بي مصر" في صفقة قيمتها 850 مليون دولار (3.12 مليارات درهم) وبتمويل ذاتي، ولتصبح شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلاً من شركة "بي بي" البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها الشركة مساء أمس الأحد بفندق فورسيزونز القاهرة نايل بلازا بحضور كل من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وسفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية جمعة مبارك الجنيبي، ونائب رئيس مجلس إدارة "دراجون أويل" ونائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي سعيد محمد الطاير، والرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل" السيد المهندس على راشد الجروان، ورئيس مجلس إدارة شركة بترول خليج السويس (جابكو) السيد المهندس محمد المليجي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول السيد المهندس عابد عز الرجال.

وفي كلمته، قال سعيد محمد الطاير: "يسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء لأنقل لكم تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، رئيس دراجون أويل، ولأعبر لكم عن بالغ تقديري لعلاقات الشراكة الحديثة بين المؤسسة المصرية العامة للبترول، ودراجون أويل تعزيزا للاستثمار المشترك في قطاع النفط والغاز، وفي إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين الإمارات ومصر الشقيقة في ظل توجهات وتوجيهات القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف: "تعكس هذه الشراكة الرؤية المشتركة والإرادة القوية لمواكبة أحدث التطبيقات والاتجاهات السائدة في قطاع النفط والغاز مع التركيز على نشر التكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز الفرص ووضع الحلول العلمية للموارد الهيدروكربونية".

وأشار إلى أن وجود شركة "دراجون اويل" في هذه الشراكة المباركة، سيضيف أبعادا جديدة للمستوى المتقدم في شركة خليج السويس للبترول (جابكو) في الأنشطة البترولية بما في ذلك العمليات الفنية والشؤون الإدارية والمالية.

وتعتبر هذه الشراكة الجديدة فرصة استثمارية استثنائية لتوسع آفاق التعاون للطرفين والتي تدعم أهداف التنمية المشتركة، كما أنها تفتح آفاق جديدة وفرص واعده في أحد أكثر الأسواق جذبا للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

وأضاف الطاير: "احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول دولياً وعربياً من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في جمهورية مصر العربية والذي وصل إلى نحو 6.66 مليار دولار في عام 2018 مقارنه ب 6.5 مليار دولار عام 2017، ما يدل على زيادة تنافسية البيئة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية والقطاعات ذات الإمكانات الواعدة وذلك لاهتمام قيادتها بإجراء التحسينات التشريعية والتطورات الداعمة للارتقاء باقتصادها وتوفير البنية التحتية الملائمة لنمو وزيادة الأعمال".

وبدوره قال المهندس على الجروان: "نحتفل اليوم جميعا بهذه الشراكة، نشعر بالفخر والعزة بالهوية التقنية التي تجمعنا وسوف نسعى معا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق ما نصبو إليه من زيادة الإنتاج والاهتمام بالعنصر البشري والمحافظة على السلامة للجميع وتوفير كافة سبل التميز في العمل من أجل المحافظة على البيئة والأمن الصناعي وكفاءة العمليات".

وأضاف: "ضمانا لهذا التكامل والشراكة سوف تكون هناك استراتيجيات شاملة وخطط طموحة وبرامج تدريبية وتطوير مستمر للوصول إلى الأهداف المرجوة وفق رؤية واضحة قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات الجميع.. ونطمح من خلال هذه الشراكة والجهود المشتركة للوصول لزيادة الإنتاج وتنفيذ خطط مستقبلية طموحة، ونحن نسعى في دراجون أويل لزيادة الإنتاج الحالي من خلال 11 منطقة امتياز ومناطق استكشافية إلى مستويات أعلى من 75 ألف برميل يوميا بحلول عام 2023 من خلال تقديم أفضل الممارسات الفنية والتطبيقات التقنية الحديثة واعتماد الإبداع كمبدأ لتقديم الحلول المبتكرة من خلال فرق العمل.

وقال الجروان: "نأمل في دراجون أويل أن نحقق أهداف النمو المستدام من خلال استكشاف وخلق فرص جديدة في مختلف أنحاء العالم مثل تركمانستان والعراق وأفغانستان والذي يقدر حاليا الإنتاج بـ 150 ألف برميل يوميا ليصل الى 300 ألف برميل في اليوم الواحد بحلول 2026 بحسب استراتيجياتنا وطموحنا".

وتفتخر شركة "دراجون أويل" بالكفاءات البشرية في شركة "جابكو مصر" مما يفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين، حيث يعمل ما يقرب من 6 آلاف موظف في "جابكو" بين المكتب الرئيسي في القاهرة والمواقع والحقول.

وتعمل شركة "دراجون أويل" الإماراتية التي تأسست في 1971، في عمليات التنقيب والبحث وتطوير وإنتاج النفط والغاز وهي شركة حكومية تمتلكها حكومة دبي.

وتمتد عمليات "دراجون أويل" التشغيلية في كل من تركمانستان والعراق والجزائر ومصر وأفغانستان وتونس.