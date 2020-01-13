خطط لتحقيق الأهداف المالية في 2020

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تحقيق الأهداف والوصول إلى وضع مالي أفضل في العام الجديد، لا يتعلقان باتخاذ مجموعة القرارات فقط، بل بتغيير السلوكيات، والأهم من ذلك بناء عادات مالية صحية، فمع حلول العام الجديد تظهر طموحات جديدة، ينبغي التخطيط لها والعمل على إنجازها.

ووفقاً لمؤسسات متخصصة في الاستشارات المالية، فإن إنشاء الميزانية يتطلب وضع قيود على المبلغ الذي تنفقه كل شهر لضمان عدم الإفراط في المصروفات، خصوصاً غير الضرورية منها، إلى جانب السعي لرفع حصة المدخرات، وعادة ما تتطلب الميزانية تحديد ما تنفقه على العناصر الضرورية التي تحتاج إليها على مدار الشهر، مع مراجعة جميع النفقات الدورية واحتساب مبالغ للمتطلبات المحتملة أو الطارئة.

فالخطة المالية ينبغي لها أن تلائم الأهداف التي يتطلع لها الفرد، ولهذا فإن تطوير خطة لن يسمح للأفراد بالتحكم في وضعهم المالي فقط، بل تحسين جودة الحياة، حيث إن ضبط هذه المسائل يساعد على تقليل التوتر وتحسين أسلوب حياتهم لمستقبل أكثر أماناً.

كما أن التخطيط المالي عملية مستمرة، ففي حين تتغير ظروف الحياة باستمرار، سيجد الأفراد أنفسهم بمرور الوقت بحاجة إلى تحديث الخطة مع تغير الظروف والأهداف، وهنا ينبغي تحديد معالم فصلية في الخطة لقياس التقدم المحرز، وعلى سبيل المثال إذا كانت الخطة تهدف إلى سداد مبلغ 10 آلاف درهم من الرهن خلال 12 شهراً، ذلك يعني أنه بحلول الشهر الثالث يجب أن تحصل على 2500 درهم، وإذا لم يحدث ذلك تنبغي إعادة تعديل الخطة. كما ينبغي وضع أهداف قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل، ففيما يدور التخطيط المالي حول الأهداف، يجب تصميم قرارات واقعية تساعد على تحفيز الأفراد، إذ لا يمكن الوصول إلى الأهداف المالية من دون التأكد من وجود قاعدة صلبة للفرد، لذلك ينبغي الاستعداد للأحداث غير المتوقعة، وفي حالات كثيرة تكلف حالات الطوارئ الكثير والمزيد من الإرهاق، وإذا لم يكن هناك صندوق مخصص للطوارئ، ينبغي الإسراع وبدء إنشائه، فهو يحمي الأفراد في مواجهة الأحداث غير المتوقعة، مثل فقدان الوظيفة أو دخول المستشفى وغيرهما. المفتاح هو بدء توفير ما يكون باستطاعة الفرد، والاستمرار بهذا الاتجاه، لذلك يجب عدم القلق تجاه ادخار مبالغ قليلة مع ضرورة السعي إلى أتمتة هذه المدخرات، كلما كان ذلك ممكناً، إذ تسمح معظم البنوك الرئيسة بتعيين خيارات النقل التلقائي إلى حسابات الادخار.