184.4 ألف وظيفة جديدة في دبي بتأثير "رخص 2019"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت اقتصادية دبي استمرارية تنافسية الإمارة وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكشفت في تقرير أصدره قطاع التسجيل والترخيص التجاري أمس، حول حركة الأعمال في عام 2019، أنه تم إصدار 38 ألفاً و377 رخصة جديدة عام 2019 مقارنةً بـ 20 ألفاً و129 رخصة في عام 2018 بمعدل نمو قدره 90%، في ما سجل انخفاض في عدد الرخص الملغاة من 5037 رخصة في عام 2018 إلى 4949 رخصة في عام 2019.

وكشف التقرير أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي أسهمت في إضافة 184 ألفاً و437 وظيفة إلى سوق العمل امتازت بتنوعها على حسب النشاط، جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 58%، ثم الأنشطة التجارية بنسبة 40%، يليها الأنشطة السياحية بنسبة 1.6%، والصناعية بنسبة 0.4%.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر أسهم بشكل رئيس في جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الاقتصادية والأنشطة المستهدفة، وبالتالي يتيح رفع حصة المستثمرين الأمر الذي يؤكد انطلاقة قوية لحركة دخول الشركات في الإمارة، لافتة إلى أن القانون يوفر أيضاً الأطر الكفيلة بزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، لبناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على المعرفة والابتكار.