بدء التسجيل للموسم الجديد من «هاكاثون الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أمس، عن فتح باب التسجيل للموسم الجديد من «الهاكاثون» السنوي، «هاكاثون الإمارات»: «بيانات للسعادة وجودة الحياة»، الذي سيقام خلال شهر الابتكار في فبراير المقبل، بجميع إمارات الدولة، داعية الراغبين إلى خوض المنافسة الابتكارية، والمسارعة بحجز أماكنهم في «الهاكاثون» حسب الإمارة التي يقيمون فيها، أو يرغبون في المشاركة ضمن «هاكاثونها».

جاء ذلك خلال الورشة الخاصة التي عقدتها الهيئة للتعريف بـ«هاكاثون الإمارات 2020»، بحضور منسقين من الجهات الاتحادية وعدد من الجهات المحلية، التي تهدف إلى تعريف الحضور على مبادرة «هاكاثون الإمارات 2020»، ومستجدات «الهاكاثون» خلال العام الجاري، ودعم هذه المبادرة لعام الاستعداد للخمسين.

ونشرت الهيئة رابط التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لـ«الهاكاثون»: https:/‏‏‏/‏‏‏hackathon.ae.

وقال نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، سالم الحوسني، إن «رحلة (هاكاثون الإمارات 2020) تأتي استكمالاً لما حققه الـ(هاكاثون) في نسختيه السابقتين، حيث استطعنا استقطاب 434 فريقاً من مختلف إمارات الدولة، وحفزناها لتقديم أفضل الأفكار والمشروعات الإبداعية، وقمنا باختيار أفضل تلك المشروعات ودعمناها من خلال حاضنات أعمال، لتكون مشروعات ناجحة».

وأضاف الحوسني: «نفتح حالياً الباب مجدداً لمزيد من الشباب المبدعين، ليقدموا ما في جعبتهم من أفكار نيرة».

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فريقاً من مختلف إمارات الدولة، استقطبتها المبادرة خلال 2018 و2019.