عقاريون: «إكسبو دبي» يدعم استمرار الطلب على العقارات خلال 2020

المصدر: مدحت السويفي ـ دبي

توقع عقاريون استمرار زيادة الطلب على العقارات في سوق دبي خلال العام الجاري، الذي بدأته السوق منذ الربع الأخير من العام الماضي، مرجعين ذلك إلى بدء العد التنازلي لاستضافة الإمارة معرض «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن تسهيلات المطورين، ويقين المستثمرين بوجود فرص قوية في السوق العقاري.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من المستثمرين والمقيمين الجدد المنتظر أن يجذبهم المعرض، معتبرين أن 2020 «عام اقتناص الفرص».

استمرار الزخم

وتفصيلاً، توقع الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، استمرار الزخم في حركة مبيعات القطاع العقاري في الدولة عموماً وفي دبي على وجه الخصوص، خلال العام الجاري، بدعم من استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، وفي ظل تزايد حالة التفاؤل والثقة لدى المستثمرين العقاريين إزاء القطاع بشكل عام.

وقال الزرعوني: «أصبح اليقين الآن أن الفرصة مواتية لشراء عقار في دبي بسعر مناسب وبمردود إيجابي»، مشيراً إلى أن «مع بدء العد التنازلي للحدث المرتقب، والحملة الترويجية له أوجدت هذا الزخم في السوق». ودلل على ذلك بزيادة مبيعات العقارات خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019، لاسيما في أكتوبر ونوفمبر.

جني الثمار

وأضاف أن السوق العقارية المحلية تتهيأ لجني ثمار ستة أعوام من التحضيرات والتجهيزات اللازمة لخدمة الحدث العالمي منذ فوز الدولة بتنظيم «إكسبو 2020» عام 2013، إلى جانب الدعم الكبير المتوقع من تأثيرات القوانين المنظمة والمحفزة للقطاع العقاري في الدولة في السنتين الماضيتين، التي من شأنها تعزيز الطلب على العقارات، واستيعاب المعروض الحالية خلال عام 2020.

وشدد الزرعوني على أهمية تعزيز وعي المطورين العقاريين بضرورة تسليم الوحدات بشكل متناسب مع حركة الطلب.

استراتيجية التسويق

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن التوقعات الإيجابية لحركة السوق العقارية المحلية، خصوصاً في دبي، ترجع إلى تغير استراتيجية التسويق والمبيعات بما يلبي رغبات المتعاملين، ويتناسب مع ظروف السوق، وهو ما ظهر في تسهيلات السداد على فترات طويلة نسبياً، ووصول قيمة الدفعة المقدمة إلى (صفر)، إضافة إلى وصول الأسعار في كثير من العقارات، لاسيما «على الخارطة»، إلى معدلات مغرية للشراء.

وأضاف الملا أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من المستثمرين الجدد، وامتصاص الزيادة في المعروض، على الرغم من زيادة وتيرة التسليم في العام الجاري، وذلك مع الزيادة المتوقعة في عدد سكان دبي، مع اقتراب انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، وخطط الوصول إلى 25 مليون زائر، فضلاً عن دخول مستثمرين ومقيمين جدد.

ارتفاع تدريجي

بدوره، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن التصرفات العقارية في دبي شهدت ارتفاعاً تدريجياً خلال الربع الأخير من العام الماضي، الذي حققت فيه التصرفات أرقاماً قياسية، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأشار الوادية إلى أن هذه الحركة الإيجابية ناتجة عن يقين المستثمرين، موضحاً أن المشتري في السوق حالياً أصبح على علم تام بأن الفرصة مواتية لشراء عقار، بالتزامن مع التسهيلات التي يقدمها المطورون، وتوافر التمويل، وخطط الدفع الميسرة، متوقعاً ارتفاع الأسعار بالتزامن مع إيجاد معرض «إكسبو 2020» طلباً قوياً في السوق، خصوصاً مع دخول مستثمرين جدد من المنتظر أن يجذبهم المعرض.

واعتبر أن 2020، هو «عام اقتناص الفرص»، لافتاً إلى أن المنافسة ستكون شديدة بين المطورين العقاريين على اجتذاب زوار «إكسبو 2020»، باعتبارهم مشترين محتملين للعقار في دبي، التي تعتبر واحدة من أهم المدن العالمية التي تتمتع بسمعة طيبة في الإقامة والاستثمار، وهو ما يتلاقى مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة دبي والإمارات في ما يتعلق بالإقامة على سبيل المثال.

العقارات الجاهزة

قال الخبير العقاري، محمد حارب، إن الطلب على المنتج العقاري في دبي سيكون إيجابياً بشكل عام خلال العام الجاري، لكنه توقع أن تستحوذ العقارات الجاهزة على النصيب الأكبر من ذلك الطلب، مع ارتفاع عائدتها الإيجارية.