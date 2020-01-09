البنك الدولي: اقتصاد الإمارات ضمن أكبر اقتصادات المنطقة نموا في 2022

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يحقق اقتصاد الإمارات نموا بنسبة 3% سنوياً خلال العامين المقبلين. مقدرا نمو الناتج المحلي للدولة في خلال العام الجاري بنحو 2.6%.

وقال التقرير إن اقتصاد الإمارات سيكون ضمن أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا إلى جانب اقتصاد مصر، والمغرب، وعمان وجيبوتي خلال العام 2022.

وكشف التقرير عن أن النمو الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطئ إلى ما يقدر بنحو 0.1 % خلال عام 2019 على خلفية القيود الجيوسياسية وتأثيراتها على إنتاج قطاع النفط، وهو ما أدى الى تأثيرات في الاقتصادات المصدرة للنفط، متوقعا أن يصل النمو الإقليمي إلى 2.4 % في عام 2020 وإلى نحو 2.8 % في 2021-22، بسبب الإصلاحات في البنية التحتية ومناخ الأعمال التجارية، مشيرا الى أن ضعف النمو العالمي أدى إلى هبوط الطلب على النفط والصادرات ما سبب المزيد من المعوقات للنشاط الاقتصادي في المنطقة.