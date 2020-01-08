«أملاك للتمويل» تتفاوض مع آخر 3 دائنين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت شركة أملاك للتمويل العاملة في قطاع التمويل العقاري الإسلامي، اليوم عن حصولها على موافقة 95% من دائنيها على شروط إعادة هيكلة ديونها.

وأوضحت الشركة في بيان أن نسبة 5% المتبقية تمثل ثلاثة دائنين فقط من أصل 27 دائنا مشيرة إلى أنها لاتزال مستمرة في مفاوضاتها معهم على شروط إعادة هيكلة الديون، والوصول إلى حلّ بشأن المسائل المعلقة بما يتماشى مع استراتيجيتها.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أملاك للتمويل»، عارف عبدالله الهرمي البستكي: «يسرني أن أبلغكم أن شركة أملاك حققت تقدماً ملحوظاً في مفاوضاتها مع دائنيها لإعادة هيكلة ديونها».

وأضاف أن «الوصول إلى موافقة 95% من دائني الشركة كان تحديا حقيقيا أمامنا دفعنا إلى إيجاد حلول مبتكرة لإرضاء جميع الدائنين الذين نتعامل معهم».

وتابع البستكي: «نحن الآن نعمل على استكمال المفاوضات مع الدائنين المتبقين، ونحن على ثقة من الحصول على موافقاتهم في وقت قريب، وستنتهي المفاوضات لما فيه المصلحة لشركة أملاك وجميع الأطراف المعنية الأخرى».

