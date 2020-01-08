الإمارات تدخل "غينيس" بأكبر لوحة فسيفسائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مدينة مصدر المجمع الحضري المستدام في أبوظبي عن تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية وذلك عبر تشكيل أكبر لوحة فسيفسائية في العالم من مواد قابلة لإعادة التدوير.

ويبلغ حجم اللوحة 1015 مترا مربعا أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة سلة وقد استغرق تشكيلها شهرا كاملا واستخدم فيها 90500 من المواد القابلة لإعادة التدوير والتي شملت قوارير بلاستيكية وعبوات معدنية وعلب الكرتون.

وشارك في إنجاز هذه اللوحة موظفون وسكان في مدينة مصدر إلى جانب أشخاص من المجتمع المحلي وطلبة مدارس في أبوظبي.

ويهدف هذا العمل الفني الذي تم الكشف عنه رسميا قبيل انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 إلى تشجيع مواطني دولة الإمارات وزائريها والمقيمين على أرضها على تبني ممارسات مسؤولة تجاه البيئة وتحفيزهم على الحد من النفايات وإعادة تدويرها واستخدامها.

وتجسد اللوحة مسيرة دولة الإمارات بين الماضي والحاضر وتسلط الضوء على عدد من المعالم البارزة في إمارات الدولة السبع.

وأقيمت اليوم مراسم خاصة في مدينة مصدر قام خلالها ممثلو موسوعة غينيس بمنح مدينة مصدر شهادة غينيس للأرقام القياسية وذلك بحضور مدراء تنفيذيين وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وقال يوسف باصليب المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في "مصدر" : باعتبارها مجمعا حضريا مستداما ورائدا سوف تواصل مدينة مصدر دورها المهم في التحفيز على تبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بإدارة النفايات.

وأضاف : تجسد هذه اللوحة الفسيفسائية طريقة مبتكرة لتوظيف الفن كلغة عالمية في إظهار إمكانية ترجمة مفهوم الاستدامة إلى تطبيق ملموس على أرض الواقع فضلا عن كونها تعكس التزام المجتمع الإماراتي بالعمل على حماية البيئة.

وأكد أن الاستدامة مسؤولية جماعية تستدعي مساهمة كل شخص لذلك يركز أسبوع أبوظبي للاستدامة من خلال فعالياته المتعددة على تعزيز مشاركة ومساهمة كافة شرائح المجتمع المحلي.

وسيتم عرض اللوحة في مدينة مصدر ويمكن الاطلاع عليها من خلال منصة المشاهدة ضمن المدينة.

يذكر أن مدينة مصدر ستستعرض محفظة مشاريعها المتنامية في مجال التطوير العقاري المستدام من خلال جناحها في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام من 13 إلى 16 يناير وتعد إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.