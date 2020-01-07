إعادة تدوير 147 طناً من نفايات «إكسبو 2020 دبي» إلى منتجات جديدة

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

أفادت شركة «دلسكو» البيئية لخدمات إدارة النفايات، والشريك الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي» في إدارة النفايات، بأنه من المخطط إعادة تدوير وتحويل 147 طناً من النفايات اليومية للمعرض إلى منتجات جديدة على مدة ستة أشهر فترة تنظيم الحدث، موضحة أن النفايات المعاد تدويرها تشكل نحو 85% من إجمالي المخلفات اليومية الناتجة عن المعرض المرتقب.

وذكرت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أنه سيتم استخدام حلول وتقنيات مبتكرة لدعم الاستدامة خلال فعاليات المعرض عبر أنظمة لإعادة تدوير وتحويل النفايات إلى منتجات وموارد ذات قيمة، أبرزها تحويل المخلفات البلاستيكية إلى ملابس وأكياس، في حين سيتم تحويل النفايات الزجاجية إلى أطباق وقوارير، بينما ستتم معالجة النفايات العضوية وتحويلها إلى موارد وأسمدة عضوية متنوعة.

الأكثر استدامة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دلسكو» البيئية لخدمات إدارة النفايات، والشريك الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي» في مجال إدارة النفايات، ديفيد ستوكتون، إن «أهم أهداف الشراكة مع (إكسبو 2020) الذي ستنطلق فعالياته في أكتوبر المقبل، يتمثل في توظيف حلول وتقنيات مبتكرة تجعل الدورة المقبلة من الحدث المرتقب واحدة من أكثر الدورات استدامة على مدى تاريخ (إكسبو) الدولي الممتد لأكثر من 160 عاماً».

النفايات اليومية

وأفاد ستوكتون، بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم النفايات اليومية خلال فترة انعقاد «إكسبو 2020» نحو 173 طناً، موضحاً أن تصنيفات تلك النفايات يشمل 39% من النفايات التي يمكن إعادة تدويرها، فضلاً عن 48% من النفايات العضوية، علاوة على 13% من النفايات العامة. ولفت إلى أنه سيتم فرز جميع النفايات من خلال حاويات خاصة موزعة على مساحة المعرض. وبين ستوكتون أنه سيتم إعادة تدوير وتحويل 147 طناً من النفايات اليومية إلى منتجات جديدة، أي ما يعادل 85% من إجمالي المخلفات اليومية الناتجة خلال فترة انعقاد المعرض على مدى ستة أشهر.

وأضاف أنه سيتم جمع النفايات من المكبات وإيصالها إلى مرفق النفايات المركزي في موقع الحدث، مشيراً إلى أن هذه العملية بحد ذاتها ستخفف من انبعاثات الكربون.

منتجات جديدة

وذكر ستوكتون أنه سيجري العمل على نقل النفايات من المنشأة الموجودة في موقع «إكسبو 2020 دبي»، إلى مرافق شركة «دلسكو» الرئيسة، حيث ستنفذ عليها مجموعة من عمليات الاستعادة والفرز الإضافية بهدف تحويلها إلى منتجات جديدة. وأوضح أنه على سبيل المثال، سيتم تحويل المواد البلاستيكية بمختلف أنواعها إلى ملابس وأكياس وعبوات بلاستيكية، في حين أن النفايات الورقية، سيجري تحويلها إلى مواد متنوعة من الكرتون والأطباق وحاملات الأكواب، بينما سيتم تحويل النفايات الزجاجية إلى أطباق وعبوات وقوارير زجاجية. وأضاف أنه ستجرى عملية معالجة النفايات العضوية وفقاً لأرقى معايير الصحة والسلامة، إذ سيتم تحويلها إلى أسمدة متنوعة.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن مكتب «إكسبو 2020 دبي» أن التعاون مع شركة «دلسكو» لخدمات إدارة النفايات، يشمل دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تعيد إنتاج الزجاج والمعادن والمواد الأخرى باستخدام خبراتها وابتكاراتها الخاصة.

وذكر أنه من خلال التعاون مع تلك الشركات، ستعمل «دلسكو» على استرداد النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها وتحويلها إلى موارد ومنتجات ذات قيمة يتم طرحها في السوق مجدداً. وأوضح «إكسبو 2020 دبي»، أن «دلسكو» ستعمل على معالجة المواد العضوية، كتحويل بقايا الطعام إلى سماد وتحويل النفايات إلى وقود حيوي، أما المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل الورق والورق المقوى فسيجري تحويلها إلى منتجات قابلة للتشكيل لاستخدامها في موقع الحدث المرتقب كحاملات كؤوس، وأوعية لزراعة البذور، فضلاً عن صناديق الهدايا وغيرها، كما سيُعاد تدوير الزجاج لصنع منتجات تذكارية خاصة بـ«إكسبو».

تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة بعد معالجتها وفقاً لأرقى معايير الصحة والسلامة.

173

طناً نفايات يومية متوقعة لـ«إكسبو 2020».