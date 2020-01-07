35 ألف مشارك و10 رؤساء دول في «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020»

المصدر: أمل المنشاوي ■أبوظبي

تنطلق في الفترة ما بين 11 و18 يناير الجاري دورة جديدة من «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، بحضور أكثر من 35 ألف مشارك و10 رؤساء دول، وأكثر من 800 شركة عارضة.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة، ثاني الزيودي، إن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال الطاقة المتجددة، إذ وصلت قيمة الاستثمارات الخارجية لشركة «مصدر» إلى 14 مليار دولار (نحو 51 مليار درهم) تتوزع على عدد كبير من دول العالم، إضافة إلى أكثر من 100 مليار درهم مشروعات الاقتصاد الأخضر والاستدامة داخل الدولة.

وأضاف أن وزارة التغير المناخي والبيئة ستنظم ضمن فعاليات الأسبوع، الدورة الجديدة من ملتقى تبادل الابتكارات في مجال المناخ، والتي ستشهد مشاركة 42 ابتكاراً في مجال الاستدامة، مشيراً إلى أن الملتقى شهد في دورته الحالية نمواً في طلبات المشاركة بنسبة 67%، وفي عدد الدول المشاركة بنسبة 54%.

من جانبه، قال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، المهندس عويضة مرشد المرر، إن مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء في أبوظبي يبلغ حالياً 7%، بفضل تشغيل «محطة نور أبوظبي»، فيما ينتظر أن ترتفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول عام 2050.

في السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، محمد جميل الرمحي، إلى التطور الكبير الذي شهده أسبوع أبوظبي للاستدامة منذ انطلاقته في عام 2008، إذ تضاعفت أعداد الحضور والمشاركين ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 35 ألفاً، فيما شهد الأسبوع زيادة في عدد الدول المشاركة بمعدل أكثر من الضعفين ليصل إلى 175 دولة.