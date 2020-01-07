«غلوبال للصناعات الرقمية» تُطلق مركزاً لتطوير «بلوك تشين» في دبي

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أعلنت مجموعة «غلوبال للصناعات الرقمية»، أمس، عن افتتاح أول مقر إقليمي لأعمالها في دبي، خاص بأنظمة المدن الذكية، لافتة إلى أنها ستنطلق من الإمارة للتوسع بمشروعاتها في ثماني أسواق جديدة بمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، الدكتور عثمان ظافر، في تصريحات صحافية، إن المجموعة ستطلق الشهر المقبل مركزاً إقليمياً للابتكارات والبحث والتطوير لتقنية «بلوك تشين» والمدن الذكية، مشيراً إلى أن المركز الذي يتخذ من برج خليفة مقراً له، سيضم صندوقاً تمويلياً لاستثمارات ومشروعات «بلوك تشين»، بما فيها المشروعات المتوسطة والصغيرة، بنظام الشراكة.

وأوضح أن المركز الجديد سيعمل على الاستفادة من السياسات الداعمة لأنظمة «بلوك تشين» في دبي، من خلال التركيز على أبرز الاتجاهات العالمية الحديثة، وتقديم الابتكارات في هذا القطاع الحديث.

وأشار إلى أن «غلوبال للصناعات الرقمية» اختارت دبي مركزاً إقليمياً لأعمالها بالمنطقة، نظراً لما تتميز به من موقع استراتيجي يجعل منها جسراً بين الدول، فضلاً عن التطور الكبير الذي جعل من الإمارة قائدة للمنطقة في أنظمة «بلوك تشين» والمدن الذكية وتبني مشروعاتهما.

وتوقع أن تكون دبي من أصحاب الريادة عالمياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة في قطاع الـ«بلوك تشين»، خصوصاً أنها كانت سباقة إقليمياً منذ نحو عامين في إطلاق استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية التي تستهدف تحويل دبي إلى مدينة تدار بالكامل بواسطة «بلوك تشين».

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أسواق جديدة تعتزم المجموعة التوسع بها في المنطقة.