ترخيص الأنشطة المهنية لطلبة مركز راشد

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

زار وفد من اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، أخيراً، مركز راشد لأصحاب الهمم، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين لدعم المواطنين من أصحاب الهمم، وإصدار «رخصة تاجر» لهم في مجال الأنشطة المهنية، وإشراكهم في المعارض والفعاليات التي يقوم القطاع بتنظيمها لأصحاب «رخصة تاجر».

وقدمت المدير العام للمركز، مريم عثمان، شرحاً تفصيلياً عن خدمات المركز وبرامجه العلاجية والتدريبية والتأهيلية التي يستفيد منها 233 طالباً وطالبة. وأكدت عثمان أن التعاون مع اقتصادية دبي يترجم رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها السديدة في تمكين أصحاب الهمم، وتأكيد حقهم في الحياة، وألا يكونوا عالة على المجتمع أو يشعروا بالإقصاء والتهميش.

وقالت: «أشكر اقتصادية دبي على هذه المبادرة الحضارية الراقية، التي تضع طلبتنا على أول الطريق لحياة مهنية، تكشف قدراتهم الكامنة ومهاراتهم التي اكتسبوها وصقلوها في ورش التدريب المهني بالمركز». من جهته، قال مدير أول قسم التوعية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أحمد الشاعر، إن «هذه الزيارة تأتي في إطار سعينا إلى تمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى الفرص المتاحة في مجال العمل، على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم والمساواة مع الآخرين، ويسعدنا إصدار (رخصة تاجر) لهم التي تأتي انطلاقاً من تكامل الأدوار في مجال دعم أصحاب الهمم، بما يحقق الهدف الرئيس الذي نسعى له بدمج أصحاب الهمم في المجتمع». يشار إلى أن «رخصة تاجر» تعنى بترخيص المشروعات التجارية التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وتقدم هذه الرخصة العديد من المميزات، منها تعزيز ثقة المتعامل، وحماية الاسم التجاري، إضافة إلى المشاركة في المعارض والمؤتمرات، والاستفادة من العروض البنكية، فضلاً عن الحصول على عضوية غرفة دبي، وعرض المنتجات في المتاجر الاستهلاكية، علاوة على الحصول على رمز المستورد الجمركي، لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق الموقع الإلكتروني: (www.dubaitrade.ae)، وإصدار بطاقة المنشأة، وتوظيف ثلاثة موظفين.

ووصل العدد الإجمالي لأنشطة رخصة تاجر إلى 420 نشاطاً حالياً، منها 227 نشاطاً تجارياً و193 نشاطاً مهنياً، فيما بلغ عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة 10 أنشطة، على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط.

• 420 نشاطاً لـ«رخصة تاجر» حالياً، منها 227 نشاطاً تجارياً و193 مهنياً.