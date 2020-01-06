852 شركة عاملة في حتا بنهاية 2019

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في مدينة حتا وصل إلى 852 شركة نهاية العام الماضي، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 8% خلال عام 2019.

وأوضح التقرير أن رخص الشركات التي تم إصدارها توزعت حسب النشاط كالآتي: التجارية (558) وبلغت حصتها (65.5%)، المهنية (279) بحصة (32.7%)، ثم الصناعية (12)، ووصلت حصتها إلى (1.4%)، والسياحية (ثلاث) بحصة (0.4%).

وأضاف أن إجمالي عدد المستثمرين في الشركات العاملة بمدينة حتا بلغ 2808 مستثمرين خلال عام 2019، منهم 2638 رجل أعمال تصل نسبتهم إلى 94%، و170 من سيدات الأعمال بنسبة 6%، معظمهم من الجنسية الإماراتية، تلتها الجنسية الهندية، ثم الباكستانية، وبعدها المصرية، تلتها البنغلاديشية، والبريطانية، والعمانية، والسعودية، والسويسرية، والأردنية، والأفغانية، في حين وصل إجمالي العمالة في تلك الشركات إلى 6384 عاملاً.

ووفقاً للتقرير، يضم الشكل القانوني للشركات العاملة في حتا كلاً من «مؤسسة فردية» بعدد 514 شركة، و«ذات مسؤولية محدودة» بـ291 شركة، و«أعمال مدنية» بعدد 21 شركة، و«فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى» بعدد 14 شركة، و«شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد» بعدد ثماني شركات، و«مساهمة عامة» بعدد شركتين، و«تضامنية» بعدد شركة واحدة، و«جمعية تعاونية» بعدد شركة واحدة فقط.

ووصل عدد الأنشطة التي تمارسها الشركات في مدينة حتا إلى 1071 نشاطاً، أبرزها: «المقاولات وما يتعلق بها»، و«مجموعة الملابس الجاهزة»، و«النقل والشحن والتخزين»، و«المطاعم والمقاهي»، و«مجموعة الإلكترونيات»، و«صيانة المباني والحراس والتنظيف»، و«مجموعة المجمعات الاستهلاكية»، و«تجاره المواد الغذائية»، و«الخياطة النسائية والتصميم»، و«إصلاح المركبات»، و«إصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية»، و«الزراعة».

ويبين التقرير نمو الحركة التنافسية، وتوافر فرص واعدة لرجال الأعمال الراغبين في التوسع بمشروعاتهم في مختلف القطاعات.

تسهيل مزاولة الأنشطة

يركز قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي على تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، وتقديم أفضل الحلول والآليات المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنافسية الأعمال، وبالتالي تعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية لتطوير وازدهار الأعمال، والحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

• 558 رخصة تجارية أصدرتها اقتصادية دبي في حتا العام الماضي.