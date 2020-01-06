اقتصادية دبي تضيف 5 أنشطة تجارية جديدة في شهر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي خمسة أنشطة تجارية جديدة خلال نوفمبر من العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى 2200 نشاط.

وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، إضافة إلى استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية، والتنافس في السوق المحلية لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.

وشملت الأنشطة الجديدة نشاط تنظيف الماس الذي يضم المنشآت المتخصصة في تنظيف الماس عن طريق الغلي العميق في الأحماض، وذلك لتجهيز الماس الخام للبيع، ويشمل ذلك إزالة العوالق العالقة به، مثل الشحوم وغيرها من الشوائب، حتى يظهر الماس بشكل جذاب، ويحقق السعر المطلوب.

ومن الأنشطة الجديدة، نشاط خدمات توصيل وتزويد المركبات بالوقود، الذي يشمل المنشآت التي تقدم خدمة الوقود المتنقل لتوصيله إلى المركبات في أماكنها حسب الطلب، سواء كان ذلك على الطرق أو في الأماكن السكنية.

وضمت قائمة الأنشطة الجديدة أيضاً نشاط تجارة الغاز الطبيعي المضغوط، ويشمل بيع الغاز الطبيعي المضغوط الذي يتم تصنيعه بواسطة ضغط الغاز الطبيعي إلى أقل من 1% من الحجم الذي يشغله في الضغط الجوي القياسي، ويتم تخزينه وتوزيعه في أوعية صلبة أسطوانية أو دائرية، وذلك لاستخدامه كبديل للجازولين والديزل.

وفضلاً عن ذلك، تمت إضافة نشاط تنظيم رحلات السفاري والصيد الخاص للمنشآت التي تعمل على تنظيم رحلات السفاري بغرض السياحة، ومشاهدة الحيوانات البرية، والاستمتاع بالبراري وممارسة الصيد، ويشمل ذلك توفير المستلزمات المطلوبة، مثل الخيام، والعربات المقطورة، والمرافق المؤقتة، ومواقد الشواء، وأخيراً نشاط صناعة المرشحات من النسيج المموه.

دليل الأنشطة

أطلقت اقتصادية دبي دليل الأنشطة الاقتصادية، الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في الإمارة، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية. ويحتوي الدليل على جميع المعلومات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب عن مئات الأسئلة التي تهم الشركات ورجال الأعمال، خصوصاً الذين يخططون للاستثمار في دبي.

الأنشطة الـ5:

- تنظيف الماس.

- تزويد المركبات بالوقود.

- تجارة الغاز الطبيعي المضغوط.

- تنظيم رحلات السفاري.

- صناعة المرشحات.