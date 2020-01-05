«غولفيتا».. مجمع سكني ضمن «داماك هيلز»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع برج «غولفيتا»، الذي تطوره شركة «داماك»، مجمعاً سكنياً يطل على واحد من أكبر ملاعب الغولف في دبي، وهو مجمع «ترامب إنترناشيونال غولف كلوب دبي».

ويتكون البرج الجديد من 26 طابقاً، ضمن مجتمع «داماك هيلز» الممتد على مساحة 42 مليون متر مربع. وتحمل الطوابق الـ10 الأخيرة في «غولفيتا» اسم «سكاي فيو ليفلز»، وتشتمل على شقق فاخرة وعالية المستوى توفر إطلالات على «داماك هيلز»، والمساحات الخضراء المحيطة بالبرج، المتوقع تسليمه في النصف الأول من العام الجاري.

يشار إلى أن «داماك هيلز» يضم حتى الآن أكثر من 6000 ساكن، حيث إنه أصبح نموذجاً يحتذى للعيش المجتمعي في دبي، بما يقدمه من وسائل راحة تضفي طابع الرفاهية على نمط الحياة. ويشتمل على ملعب غولف مصمم بمعايير عالمية ويضم 18 حفرة. كما تتوافر مطاعم ذات جودة عالمية، وحديقة مطلّة على مناظر طبيعية.