«عدم ممانعة» شرط لمزاولة أي نشاط إلكتروني في الدولة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، ضرورة توافر رسالة «عدم ممانعة» صادرة عنها، تتضمن موافقتها لمزاولة أي نشاط إلكتروني في الدولة سواء للمواقع الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة في نشرة توعوية أصدرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أن الجمهور المستهدف من ذلك هو الأفراد والمؤسسات التي تزاول نشاطا عبر الانترنت، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على تلك الرسالة من خلال ثلاث خطوات تتمثل، بتعبئة النموذج الإلكتروني المخصص لذلك، وإرفاق الوثائق المطلوبة وتشمل: نسخة من الهوية ونسخة من الرخصة التجارية في حال وجود هذه الرخصة، أما الخطوة الثالثة فهي إضافة الرابط الإلكتروني للموقع على أن تقوم الهيئة بعد ذلك بمعاينة الطلب والرد عليه.

وبيت «تنظيم الاتصالات» أن شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة تتمثل في حجز موقع الكتروني ضمن النطاق الوطني (ae.)، علاوة على ضرورة توفير اسم ورابط الحساب لكل منصة إذا كان النشاط الإلكتروني على منصة تواصل اجتماعي مثل «تويتر» و«فيس بوك» و«إنستغرام»، مشيرة إلى أنه في حال تم تغيير اسم الحساب مستقبلا يجب تقديم طلب جديد للهيئة.