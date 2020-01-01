خبراء: 2020 نشاط ملموس في التجارة والفنادق والعقارات بدعم من «إكسبو دبي»

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

توقع متخصصون في الاقتصاد وتجارة التجزئة أن يكون 2020 عاماً لجني ثمار الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية، لاسيما في المجال الاقتصادي، بدعم من قطاعات السياحة، وإعادة التصدير، والخدمات اللوجيستية القوية في دولة الإمارات.

كما توقعوا، لـ«الإمارات اليوم»، استمرار السياسة الخاصة بدعم البيئة التشريعية والاقتصادية، وأن تشهد سوق التجزئة في الدولة تحسّناً ونشاطاً أكبر خلال عام 2020، مدفوعة بدخول منافسين جدد إلى السوق، وأن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو تراوح بين 2 و3%.

ورأوا أن قطاعات رئيسة عدة ستقود النمو خلال عام 2020 بدعم من «إكسبو 2020 دبي»، أبرزها السياحة والفنادق، فيما يشهد قطاع العقارات نشاطاً ملموساً بدعم من المعرض الدولي، وارتفاع الطلب، ما يدعم المشروعات القائمة، في وقت تتجه فيه مستويات التضخم إلى الاستقرار.

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