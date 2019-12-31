«غرفة أبوظبي»: 6 قطاعات أساسية تقود الصناعة في الإمارة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حدّدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في دراسة حديثة، ستة قطاعات أساسية تقود الصناعة في الإمارة، منها الألومنيوم والصلب، والمواد الكيميائية والأدوية، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في تطوير مجال التصنيع.

وأوصت الغرفة بزيادة توفير التمويل وتطوير قوة عاملة ماهرة، مشدّدة على أهمية قيام السياسات الحكومية بتشجيع الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.

وتفصيلاً، أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قطاع التصنيع في الإمارة يشهد تقدماً سريعاً، على الرغم من التحديات التي تواجه البيئة الاقتصادية العالمية.

وذكرت الغرفة في دراسة حديثة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن القطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في تطوير مجال التصنيع وتنفيذ استراتيجية أبوظبي الصناعية، الأمر الذي يتضح في تعزيز المنافسة بين العديد من شركات التصنيع.

وأوضحت أن هناك ستة قطاعات أساسية تقود الصناعة في أبوظبي، تشمل: المعادن ممثلة في الألومنيوم والصلب، إضافة إلى مواد البناء ومنتجات المعادن اللافلزية، فضلاً عن المواد الكيميائية والأدوية، حيث تعمل أبوظبي على توسيع وجودها في هذا القطاع.

وأضافت أن القطاعات الثلاثة الأخرى هي: معدات الطيران والدفاع، علاوة على المنتجات الغذائية والمشروبات والسلع الاستهلاكية، إلى جانب المعدات الصناعية.

وأشارت إلى أن قطاع التصنيع، سيحصل على دعم قوي خلال الفترة المقبلة من شأنه رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 37% بحلول عام 2021.

وبينت أن استراتيجية أبوظبي تركز على التنويع خلال السنوات القليلة المقبلة بفضل مواصلة الحكومة الاستثمار في قطاعات، مثل المعادن والبتروكيماويات والفضاء، مؤكدة أن القدرة التنافسية لأبوظبي هي الأساس لاسيما في ما يخص خفض كلفة الكهرباء، حيث أظهرت القدرة على خفض الأسعار في وقت مبكر من العام الجاري أن هناك مجالاً لتوسيع الحصة في السوق وزيادة نمو التصنيع.

وأوصت الدراسة بزيادة توفير التمويل وتطوير قوة عاملة ماهرة، بجانب بذل مزيد من الجهود في التدريب والتعليم، وكذلك تعزيز العلاقات بين الشركات والجامعات وتوثيق التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع المهارات والتدريب على الابتكار.

وخلصت الدراسة إلى أهمية قيام السياسات الحكومية بتشجيع الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وأن تعمل شركات التصنيع في أبوظبي على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة تراوح بين منخفضة ومتوسطة، والتي تكون مستلزمات لسلع ذات قيمة مضافة أعلى.

القطاعات الـ6

■ الأولمنيوم والصلب.

■ مواد البناء ومنتجات المعادن اللافلزية.

■ المواد الكيميائية والأدوية.

■ معدات الطيران والدفاع.

■ المنتجات الغذائية.

■ المعدات الصناعية.