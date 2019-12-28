«تنظيم الاتصالات»: تطبيقات الاتصال تخضع لمعايير صارمة لحماية الخصوصية

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بياناً حول تطبيق «توتوك» أكدت فيه أنها «تتابع بصورة مستمرة ما أُثير، في الآونة الأخيرة، من مزاعم ومخاوف بشأن الخصوصية لتطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الدولة، خصوصاً تطبيق (توتوك)». وأضافت: «تود الهيئة بذلك الخصوص أن تؤكد أن الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات يمنع منعاً تاماً التجسس وأياً من أشكاله، وأن أيّ فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة يعاقب عليها وفق القوانين المطبقة، كما أن الهيئة تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين». وأكدت الهيئة أن تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الدولة تخضع لهذه المعايير وتنفذها، ويتم مراقبة تنفيذها بصورة مستمرة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتشجيع البيئة الاستثمارية المناسبة لدعم ريادة الأعمال والابتكار في شتى المجالات، كما تسعى الدولة لتبنّي ودعم أحدث التقنيات الحالية، مثل الجيل الخامس للهاتف المتحرك، وتقنيات «بلوك شين»، و«إنترنت الأشياء»، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.