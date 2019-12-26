مطورو «توتوك»: واثقون بإعادة التطبيق إلى «آب ستور» و«غوغل بلاي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت الشركة المطورة لتطبيق «توتوك» totok للاتصال الصوتي والمرئي، بأنها على ثقة بأن متجرَي «آب ستور» و«غوغل بلاي» للتطبيقات، سيعيدان تنزيل التطبيق مرة أخرى، حتى يستطيع مئات الآلاف من المستخدمين الجدد تحميل التطبيق.

وذكرت الشركة، في رسالة وجهتها من مؤسسي التطبيق إلى المستخدمين، أن «ثقتها بإعادة التطبيق ترجع إلى سياسات الشفافية والانفتاح والنزاهة التي ينتهجها التطبيق»، مشيرة إلى أن «هذه السياسات نفسها هي الأمور الرئيسة التي جعلت التطبيق محل ثقة عالمياً».

وقالت إن المستخدمين يسيطرون سيطرة كاملة على المعلومات والبيانات الخاصة بهم، مضيفة أنها تحترم خصوصية المستخدمين وتركز على ضمان أمنهم، كما أنها طورت تطبيق «توتوك» عبر إعطاء الأولوية لأمن المستخدمين والحفاظ على خصوصيتهم.

ولفتت الشركة إلى أن تحليلاً فنياً من خبير في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، خلص إلى أن الشركة لا تستخدم برمجيات خبيثة، ولا تقوم باستغلال المشتركين، أو تلجأ إلى طرق غير مشروعة لتحقيق أي أهداف، مبينة أن الأمر الذي يدعو إلى السخرية تمثل في أن هذا التحليل الفني طلبه في الأصل الذين يروجون الشائعات ضد التطبيق في الوقت الراهن.

• الشركة المطورة أكدت أنها تحترم خصوصية المستخدمين.