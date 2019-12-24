«جمارك دبي»: استكمال إجراءات التسجيل للمشاركين في «إكسبو 2020» إلكترونياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت دائرة جمارك دبي حرصها على تقديم التسهيلات والخدمات الجمركية للمشاركين في معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث تضع الدائرة في مقدمة أولوياتها اختصار المدة الزمنية اللازمة لإنجاز معاملات التخليص الجمركي للمشاركين، وذلك من خلال تمكينهم من استكمال إجراءات التسجيل إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة الخاصة بـ«جمارك دبي».

وأفادت الدائرة بأنها اعتمدت المخلص الجمركي الرسمي لـ«إكسبو 2020» كمشغل اقتصادي معتمد، فضلاً عن إعداد دليل إرشادي متكامل خاص بالإجراءات الجمركية للمشاركين في الحدث المرتقب.

تطوير الإجراءات

وتفصيلاً، عززت دائرة جمارك دبي جهودها لتطوير الإجراءات والخدمات الجمركية المقدمة للمشاركين في معرض «إكسبو 2020 دبي» من أجل دعم الدور الحيوي لهذا الحدث العالمي في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز أساسي للتبادل التجاري بين كل القوى الاقتصادية الدولية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث أتمت الدائرة من خلال تخصيص فريق من جمارك دبي للتنسيق مع مكتب «إكسبو 2020» اعتماد المخلص الجمركي الرسمي لـ«إكسبو» كمشغل اقتصادي معتمد.

كما شرعت الدائرة في إعداد دليل إرشادي متكامل خاص بالإجراءات الجمركية للمشاركين في الحدث الدولي المرتقب، وذلك بعد أن شاركت «جمارك دبي» مشاركة فاعلة في ورش عمل التوعية التي تم تنظيمها للدول والعارضين المشاركين في المعرض.

تسهيلات

وقال المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في «جمارك دبي»، عبدالله محمد الخاجة، إن «(جمارك دبي) تحرص على تقديم أفضل التسهيلات والخدمات الجمركية للمشاركين في (إكسبو 2020)، حيث تضع الدائرة في مقدمة أولوياتها اختصار المدة الزمنية اللازمة لإنجاز معاملات التخليص الجمركي للمشاركين في المعرض، وذلك من خلال تمكينهم من استكمال إجراءات التسجيل إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة الخاصة بجمارك دبي»، مشيراً إلى أن «الدائرة ستقوم بتيسير الإجراءات المتعلقة باعتماد تصاريح إدخال البضائع المقيدة التي تصدرها الجهات المحلية والاتحادية».

وأضاف أن «(جمارك دبي) تطور إجراءات الإدخال المؤقت للمواد التي سيتم عرضها في (إكسبو 2020 دبي)، وفقاً للأنظمة التي تطبقها الدائرة في تحديد الفترة الزمنية لبقاء البضائع التي تدخل بموجب تسهيلات الادخال المؤقت إلى الدولة، إذ لا تخضع هذه المواد للرسوم الجمركية خلال الفترة المحددة لها».

«قناة إكسبو»

وأشار الخاجة إلى أن «الدائرة طورت كذلك (قناة إكسبو) الجمركية الذكية بجهود فرق العمل المتخصصة في (جمارك دبي) من أجل تخليص الشحنات القادمة إلى المعرض خلال زمن قياسي للإنجاز وبأفضل مستويات الجودة، وتمكين العارضين من إتمام معاملاتهم الجمركية دون تأخير باستخدام الهواتف والأجهزة الذكية».

وأوضح أن «(جمارك دبي) شكلت فرق عمل مخصصة لتيسير دخول المواد القادمة إلى (إكسبو 2020 دبي) تعمل على تعزيز قدرة العارضين على الاستفادة من المبادرات والمشروعات التي طورتها الدائرة لتيسير حركة البضائع والمسافرين، وفي مقدمتها الافصاح المبكر الذكي ونظام محرك المخاطر ومنظومة التدقيق الذكي وقناة الأعمال المتكاملة (B2G) ومساحة العمل الذكية، حيث حصلت الدائرة من خلال استكمال تجهيز أنظمتها وبرامجها كافة لخدمة المشاركين في المعرض على أول جائزة للجهة الداعمة لـ(إكسبو 2020) من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز».

مؤتمر «المشغل الاقتصادي»

قال المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في دائرة جمارك دبي، عبدالله محمد الخاجة، إن الدائرة ستنظم بمواكبة معرض «إكسبو 2020 دبي» بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس المقبل، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه في المنطقة، والمنتظر أن يحقق نقلة نوعية تدعم نجاح العمل الجمركي وتطوره المستمر.

- اعتماد المخلص

الجمركي الرسمي

لـ«إكسبو» كمشغل

اقتصادي معتمد.