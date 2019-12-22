اختيار «إيه إس وورلد جروب» موزعاً معتمداً لتذاكر «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن معرض «إكسبو 2020 دبي»، عن اختيار شركة «إيه إس وورلد جروب» المحدودة المتخصصة في مجالات إدارة الفعاليات والاستشارات الاستراتيجية، كموزع معتمد لتذاكر الحدث المرتقب الذي ينعقد خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 ولغاية 10 أبريل 2021.

ووفقاً لبيان صادر أمس، استضاف المكتب الرئيس للمعرض مراسم إبرام الاتفاقية بين الجانبين التي وقّعها الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «إكسبو 2020 دبي»، سانجيف كوسلا، والرئيس التنفيذي لـ«إيه إس وورلد جروب»، ساجد بركات.

وتهدف الاتفاقية إلى ترويج عروض التذاكر الخاصة بمعرض «إكسبو 2020 دبي» في إفريقيا، كما من شأنها أن تعمل على استقطاب الزوار من أرجاء القارة كافة إلى الحدث الأضخم عالمياً على الإطلاق، والذي سيُمثل دفعة هائلة وغير مسبوقة في الآفاق التجارية والاقتصادية بين إفريقيا ودبي.

وستقوم «إيه إس وورلد جروب»، العاملة في مركز دبي المالي العالمي، بالترويج لعدد من الباقات والعروض الخاصة للوزارات الحكومية وغرف التجارة والجامعات والشركات الخاصة وغيرها.

عروض متميزة

وقال بركات: «إنّنا فخورون للغاية حيال تعاوننا مع (إكسبو 2020 دبي) واختيارنا كموزع رسمي لتذاكر الفعالية، لأننا نؤمن بأننا سنتمكن من خلال تواصل العقول وصُنع المستقبل من نشر رؤية ورسالة (إكسبو 2020 دبي) على الصعيد العالمي، مع إيلاء تركيز خاص على كل من إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «سنحرص على الترويج للمعرض من خلال طرح مختلف العروض المتميّزة التي تُلبي جميع احتياجات الوفود المشاركة من إفريقيا وغيرها من المناطق».

وأشار بركات إلى أنه «بصفته أولى فعاليات (إكسبو) العالمية التي تنعقد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، يُسجل (إكسبو 2020 دبي) رقماً قياسياً بمشاركة 192 دولة على امتداد فعالياته التي تستمر لفترة 173 يوماً تحت شعار (تواصل العقول وصُنع المستقبل)».

وأكد أن «(إكسبو 2020 دبي) يأتي في ظل تحسن الأداء الاقتصادي العام لقارة إفريقيا ككل»، لافتاً إلى «تطلّع نحو 1.3 مليار نسمة ممّن يعيشون في 54 دولة بالقارة نحو منطقة الخليج بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، لاغتنام الفرصة التجارية والاقتصادية والسياحية والتعليمية، كما سيحصلون على فرصة فريدة لزيارة المعرض (إكسبو 2020)».

منصة خاصة

من جانبه، قال كوسلا: «ندرك أن الحضور الإقليمي القوي لشركة (إيه إس وورلد جروب) سيُسهم في إيصال رسالة (إكسبو 2020 دبي) لجميع أصقاع القارة الإفريقية، حيث ستلعب هذه القارة دوراً محورياً في أولى نسخ (إكسبو) في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».

وأضاف: «إنّنا فخورون للغاية حيال حصول كل دولة على جناحها الخاص، الأمر الذي يحصل للمرة الأولى في تاريخ فعاليات (إكسبو) العالمية على الإطلاق، وهي خطوة تضمن أن يكون لكل دولة، بما فيها تلك الإفريقية، منصتها الخاصة لاستعراض منجزاتها وطموحاتها وثقافاتها». وذكر كوسلا، أنه «نظراً للموقع الاستراتيجي الذي تمتاز به دبي على تقاطع الطرق بين إفريقيا وبقية أنحاء العالم، نتوقع إقبالاً كبيراً من زوار هذه القارة لحضور أكبر استعراض عالمي للذكاء والتميّز البشري على الإطلاق».

الدول المستهدفة

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إس وورلد جروب»، ساجد بركات، أن استراتيجية التسويق التي تضعها الشركة لبرنامج مبيعات تذاكر معرض «إكسبو 2020 دبي»، تستهدف الدول في غرب إفريقيا، بما فيها السنغال ومالي وغينيا كوناكري وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وتوغو وبنين والنيجر، فضلاً عن مجموعة من دول إفريقيا الوسطى مثل الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى غينيا الاستوائية والغابون وغيرها من الدول الإفريقية الفرانكفونية، وذلك من خلال العديد من القنوات الموثوقة التي تُديرها الشركة على امتداد غرب ووسط إفريقيا لتعزيز أطر التعاون في ما بين الشركات والمستهلكين على حد سواء.

وقال إن «إيه إس وورلد جروب» ستحرص على الاستفادة من شبكاتها الواسعة من المبيعات والخدمات واللوجستيات في إفريقيا، وذلك بهدف تعزيز مبيعاتها من تذاكر «إكسبو 2020 دبي» إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، وبالتالي مساعدة أحدث نسخ «إكسبو» العالمية على تحقيق هدفها بتحقيق أكثر من 25 مليون زيارة على مدار 173 يوماً.

بوابة نحو إفريقيا

تُعتبر شركة «إيه إس وورلد جروب» ائتلافاً متنوعاً، يختص في مجالات تنظيم القمم الدولية ورحلات الأعمال والفعاليات والمبادرات السياحية.

وتتميّز الشركة بمكانة تجعلها بوابة نحو القارة الإفريقية، حيث تُتيح لها القدرة على لعب دور صلة الوصل بين معرض «إكسبو 2020 دبي» وشرائح كبيرة من الجمهور في كلّ من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وتمتلك الشركة خبرة في دعم إدارات ومجالس المراسم الحكومية ومساعدتها على تنظيم الجوانب اللوجستية الخاصة بالوفود الرسمية خلال المؤتمرات والقمم.

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دولة إفريقية تحصل على فرصة لزيارة «إكسبو دبي»