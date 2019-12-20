«الاتحادية للجمارك» تحذر من استغلال اسمها في مسابقات وهمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت الهيئة الاتحادية للجمارك من قيام بعض الأشخاص بممارسات احتيالية تستغل اسم الهيئة وشعارها، وكذلك بعض الأسماء الشهيرة بدولة الإمارات، في النصب والاحتيال على بعض فئات الجمهور داخل الدولة وفي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وقالت الهيئة، في بيان، أمس، إنه تم رصد محاولات بعض المحتالين للنصب على بعض الأفراد داخل الدولة وخارجها، عبر تنظيم مسابقات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال الرسائل الإلكترونية الخاصة التي تستغل فيها اسم الهيئة وشعارها الرسمي، وكذلك بعض الأسماء المعروفة في الدولة، وتطلب من هؤلاء الأفراد الاشتراك في تلك المسابقات للفوز بسيارات فارهة، مشيرة إلى أنه في حالة استجابة بعض الأفراد لتلك الرسائل والوقوع ضحية لها، يطالب المحتالون الضحايا بدفع رسوم تصل إلى 5000 درهم بزعم إنهاء الإجراءات المطلوبة.

وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات القانونية تجاه محاولات الاحتيال التي تم رصدها، تمهيداً لملاحقة من قاموا بها داخل الدولة أو خارجها، بوساطة الجهات المختصة، ووضع حد لهذه الممارسات الاحتيالية باسمها.

وناشدت الهيئة كل الأفراد الذين تصلهم مثل هذه الرسائل أو المسابقات، عدم الاستجابة لها وإبلاغ الهيئة بها فور وصولها، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية.