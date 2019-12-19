"المركزي" يحذر العملاء من أنشطة احتيالية تحمل اسمه

المصدر: أمل المنشاوي - أبو ظبي

دعا المصرف المركزي، اليوم، عملاء البنوك الانتباه للمكالمات الهاتفية أو رسائل الواتساب التي تحمل اسمه وشعاره، مؤكدا "أنها أنشطة احتيالية".

وتفصيلا، بين المركزي، في بيان أصدره اليوم، مفاده: " نؤكد نحن المصرف المركزي بأننا لا نطلب من العملاء الفصاح عن معلوماتهم المالية مطلقا لذا نحث العملاء على التنبه من المكالمات الهاتفية والرسائل الاحتيالية التي قد تصلهم عبر تطبيق الواتساب وتحمل اسم المصرف المركزي وشعاره."

وأضاف: "يشدد المصرف على العملاء بعدم الإجابة على مثل هذه المكالمات والرسائل وعدم فتح أية رابط مرفق بها لتجنب تعرض البيانات للمواقع الالكترونية الاحتيالية بالإضافة إلى ضرورة ابلاغ السلطات المعنية.

وتابع المركزي: "هذ ويحذر المصرف العملاء من أن هذه العمليات الاحتيالية قد زادت في الآونة الأخيرة وأن المحتالين يقومون باستخدام اسم المصرف المركزي للحصول على معلومات خاصة وبيانات الحسابات المصرفية.

وأردف: "لذا ينبه المصرف المركزي العملاء بأهمية حماية المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان والخصم من علميات الاحتيال والاستخدام الغير مصرح به".

وقال: "يجب أن يدرك العملاء أن المصرف المركزي لا يتواصل مع العملاء عبر المكالمات الهاتفية مالم يتم تسجيل شكوى المستهلك عبر القنوات الصحيحة مع وجود رقم مرجعي ول يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي اطلاقا للاتصال بالأفراد أو الشركات وعليه يجب ابلاغ السلطات المعنية بأي مكالمة يشتبه بأنها احتيالية".