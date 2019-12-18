قاضٍ يَعدِل عن حبس متهم في قضية إيجارية

المصدر: مدحت السويفي ـ دبي

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن أحد قضاته عَدل عن قرار تنفيذ حكم بحبس أحد المتهمين في قضية إيجارية، بسبب موقف إنساني من خالة المتهم.

وأوضح المركز، لـ«الإمارات اليوم»، أن قاضي التنفيذ، أحمد موسى، فوجئ أثناء تنفيذ القرار بسيدة مسنة تبكي، وتطلب منه أخذ مبلغ 5000 درهم، لا تملك غيره، كجزء من المستحقات على ابن أختها، مشيراً إلى أنه بعد التبين من أن هذا المبلغ خصصته السيدة لنقل جثمانها إلى بلدها عند وفاتها، عدل القاضي عن قراره، وتم تشكيل لجنة فورية للإفراج عن المتهم.

وتفصيلاً، قال نائب رئيس لجنة «يد الخير»، التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي أحمد موسى، إنه على الرغم من أن المركز جهة إنفاذ للقانون، لكنه في بعض الحالات الإنسانية تكون هناك حاجة لتدخل المركز.

وأضاف موسى، لـ«الإمارات اليوم»، أنه فوجئ، عند تنفيذ قرار حكم بحبس متهم على ذمة قضية إيجارية، بوجود سيدة مسنة تبكي، وتطلب منه أخذ 5000 درهم كانت بحوزتها، ودفعها كجزء من مطالبات مالية تبلغ 54 ألف درهم على المتهم، الذي تبين أنه ابن أختها.

وتابع موسى أنه بعد دراسة الحالة بشكل فوري، تبين أن السيدة ستجري عملية جراحية خطيرة في القلب خلال أيام، وأن الـ5000 درهم التي بحوزتها هي آخر ما تملكه، وأنها خصصتها لنقل جثمانها إلى بلدها في حال وفاتها المتوقعة نظراً لخطورة العملية.

وذكر القاضي أن مركز فض المنازعات تأكد من حقيقة ما قالته السيدة، بأن لديها مشكلات صحية في القلب، وأن لديها جراحة عاجلة ستجريها خلال أيام، الأمر الذي دفعه للعدول عن قرار حبس المتهم، وتشكيل لجنة لدفع المبلغ والإفراج عنه. وأشار إلى أن ذلك تكلل بالنجاح، حيث استطاع المركز توفير مبلغ المطالبة على المتهم، من خلال أحد رجال الأعمال الداعمين للمركز، والذي قدم مساعدة مالية عاجلة للإفراج عن المتهم.

ولفت موسى إلى أن هذه الحالة الإنسانية تعتبر من الحالات النادرة التي يتعرض لها المركز، حيث ضربت السيدة مثالاً في الإنسانية تجاه ابن أختها، وأخرجت آخر أموال لديها لمساعدته، ما حرك مشاعر جميع الحاضرين في الجلسة، التي كان ينتظر فيها تنفيذ قرار حبس هذا المتهم.