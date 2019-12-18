الإمارات تتصدّر دول المنطقة في تقرير «العلامة التجارية الوطنية 2019»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المدرجة هذا العام في «تقرير العلامة التجارية الوطنية 2019»، الذي أصدرته مؤسسة «براند فايننس»، وهو تقرير سنوي يرصد العلامات التجارية الوطنية الأكثر قيمة والأقوى تأثيراً.

وأفاد التقرير بصدارة دولة الإمارات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محققة تصنيف AAA.

ويقيس التقرير قوة وقيمة العلامة التجارية الوطنية لأفضل 100 دولة في العالم، كما يركز التقرير على ثلاثة محاور رئيسة، هي: السلع والخدمات، الاستثمار، والمجتمع.

وجاءت دولة الإمارات بين أقوى 10 دول في ترتيب الدول الأقوى عالمياً من حيث العلامة التجارية الوطنية، محققة المرتبة السادسة عالمياً، تلتها فنلندا (السابعة) واليابان (الثامنة) والولايات المتحدة (التاسعة) والدنمارك (العاشرة). كما حلّت الدولة في المرتبة الـ20 عالمياً والأولى عربياً وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، من حيث العلامة التجارية الأعلى قيمة، متفوقة على كل من بلجيكا، وسنغافورة، والدنمارك، وفنلندا.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، حنان أهلي: «تعد التنافسية اليوم جزءاً أساسياً من منظومة العمل والحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتصدر المراكز الأولى عالمياً في الكثير من المؤشرات والتقارير حول العالم». وأضافت أن «النتائج التي تحققها دولة الإمارات تعكس جهود سنوات متواصلة من التفاني، والعمل المستمر على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير المناخ المحفّز للاستثمار في الدولة، وتوفير بيئة اقتصادية قوية وجاذبة للاستثمارات الخارجية، وكذلك توفير خدمات متطورة ومبنية على أحدث الأسس والممارسات، ما يوفر رفاهية وجودة في الحياة في مجتمع دولة الإمارات، الأمر الذي يسهم في تقدم الدولة وتنافسيتها العالمية».

وبحسب التقرير، تمكنت الصين - التي حلّت في المركز الثاني من حيث قيمة العلامة التجارية الوطنية، التي بلغت 19.47 تريليون دولار - من تقليص الفارق بينها وبين الولايات المتحدة التي تصدرت الترتيب، بقيمة إجمالية للعلامة التجارية بلغت 27.75 تريليون دولار، وألمانيا صاحبة المركز الثالث بقيمة 4.85 تريليونات دولار. كما ارتفعت قيمة العلامة التجارية لليابان بنسبة 26٪ لتصل إلى 4.53 تريليونات دولار، متجاوزة بذلك بريطانيا التي حلّت خامساً بقيمة 3.85 تريليونات دولار، متأثرة بانعكاسات خروجها من الاتحاد الأوروبي.