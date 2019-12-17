«تنظيم الاتصالات» تطالب بتقديم شكاوى عند وجود اسم نطاق غير أخلاقي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

طالبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة المشتركين في وسائل الاتصالات، في حال اكتشاف اسم نطاق «ae.» أو «.إمارات» يعتقد أنه غير أخلاقي أو غير مسؤول، بتقديم شكاوى بشأن الاسم إلى إدارة أسماء النطاق «ae.»، التي تنظر في الشكاوى المتعلقة بأسماء النطاقات التي يتعارض تسجيلها مع سياسات النطاق وقوانين الدولة والنظام والآداب العامة.

كما طالبت الهيئة المشتركين أيضاً بالشكوى على محتوى أي موقع إلكتروني، في حالة وجود شيء ما على موقع اسم نطاق ينتهي بـ«ae.» أو «.إمارات» في حال التأكد أنه غير قانوني، وذلك بهدف إزالة المحتوى عبر اتباع إرشادات استخدام الإنترنت التي وضعتها الهيئة.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» في معلومات أعلنت عنها، أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن إدارة أسماء النطاقات التابعة لها طورت نظاماً حديثاً لحل نزعات أسماء النطاقات في الدولة، على أن يبت في القضايا خبراء قانونيون محايدون ومتخصصون في هذا المجال، وأن يتم تنفيذ هذه الإجراءات من قبل مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتحكيم والوساطة، مع إمكانية الادعاء لدى أي من السلطات القضائية في الدولة، مشيرة إلى أنه في كثير من الأحيان يمكن تسوية النزاعات عن طريق الوساطة قبل أن يصدر الخبير القانوني قراراً بهذا الصدد.

وذكرت الهيئة أنه في حال عدم الرضا عن الخدمة، يكون للمتعامل الحق في اللجوء إلى خيارات عدة، هي إما الاتصال بالمسجل الخاص به لحل المشكلة أو اللجوء إلى الاتصال بإدارة أسماء النطاق عند فشل محاولة حل المشكلة من قبل المسجل.

وأضافت أنه يمكن للهيئة المساعدة فقط إذا كانت المشكلة تتعلق بتسجيل أو إدارة اسم النطاق، فيما لا يمكن المساعدة في أشياء أخرى، مثل استضافة الموقع الإلكتروني أو خدمات البريد الإلكتروني، مبينة أن الخيار الثالث، هو التبديل إلى مسجل آخر في حالة عدم الرضا عن الخدمة، مع ضرورة التفكير في الوضع التعاقدي، لتجنب أي عقوبات.

التحقق من حالة اسم النطاق

أوضحت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أنه يمكن التحقق من حالة اسم النطاق الحالي، ومعرفة ما إذا كان الاسم متاحاً للتسجيل، باستخدام خدمة توفر اسم النطاق، حيث إنه إذا كان اسم المجال متاحاً ستعرض إدارة أسماء نطاق الإنترنت قائمة بأسماء المسجلين المعتمدين الذين يمكنهم تسجيله.

ويوفر كل مسجل معتمد مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل استضافة الموقع الإلكتروني، وإعادة توجيه البريد الإلكتروني، إلى جانب تسجيل اسم النطاق، حيث يمكن اختيار المسجل بناء على الأسعار والخدمات التي تناسبهم.