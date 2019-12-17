أمام محمد بن راشد.. قاضيان في محاكم «دبي المالي العالمي» يؤديان اليمين القانونية

المصدر: دبي - وام

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أدى اثنان من قضاة محاكم المركز، اليمين القانونية، حيث أقسم القاضيان، وين ستيوارت مارتن، وروبيرت شينتون فرينش، على أن يكونا مخلصين في عملهما، وأن يؤديا واجبهما الوظيفي بنزاهة وأمانة.ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالقاضيين، ووجههما بضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، دون محاباة أو مجاملة، لتعكس محاكم دبي المالي العالمي مصداقية المركز، وتعزز ثقة الشركات العالمية والمستثمرين بقوانين بلادنا التي يتساوى تحت مظلتها الجميع، دون النظر إلى اللون أو العرق أو الجنسية.

وحضر المراسم التي جرت في قصر سموه بزعبيل، أمس، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، ومدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني.