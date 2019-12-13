تكريم المتميزين ضمن 16 فئة من المشاركين في تنفيذ «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت نخبة من مهنيي قطاع الإنشاءات ومقدمي الخدمات التزام معرض «إكسبو 2020 دبي» بالمعايير العالمية في مجال الصحة والسلامة ورفاهية العمال.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز «معاً أفضل 2019»، الذي أقيم في دبي أخيراً، حيث تم تكريم المتميزين في 16 فئة من المشاركين في تنفيذ الحدث، الذين بلغ عددهم 207 مرشحين للجوائز من الأفراد والمؤسسات، لما حققوه من نجاحات وإنجازات.

«معاً أفضل 2019»

وتفصيلاً، اجتمعت نخبة من مهنيي قطاع الإنشاءات ومقدمي الخدمات في دبي خلال حفل توزيع جوائز «معاً أفضل 2019» للاحتفال بالتزام معرض «إكسبو 2020 دبي» المستمر برفع مستوى معايير الصحة والسلامة ورفاهية العمال المتبعة في موقع الحدث المرتقب.

وأفاد مكتب «إكسبو 2020 دبي» في بيان، أمس، بأنه تم خلال الحفل، الذي أقيم في فندق «العنوان مونتغمري دبي»، تكريم المشاركين في تنفيذ المعرض الدولي من الأفراد والمؤسسات، لما حققوه من نجاحات وإنجازات في مجال الصحة والسلامة، وتوفير مقومات السكن المناسب للعمال، فضلاً عن اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال التوظيف.

إشادة

وأشاد فريق التحكيم، الذي ضم ممثلين من «إكسبو 2020» وعدداً من خبراء القطاع، بجميع المشاركين في هذه الجوائز، الذين بلغ عددهم 207 جهات مشاركة من المؤسسات المساهمة في تنفيذ الحدث.

وتم اختيار الفائزين الذين توزعوا على 16 فئة، بما في ذلك فئات المبادرات والأفراد والمؤسسات.

مشاركات متنوعة

وجاءت الترشيحات من مجموعة متنوعة من المشاركين الذين يعملون معاً لجعل الحدث الأروع في العالم حقيقة ملموسة، بمن فيه المقاولون الرئيسون والفرعيون، والمطورون العقاريون، إضافة إلى الاستشاريين في مجال التصميم والإشراف، ومديري المشروعات ومقدمي الخدمات.

وحضر حفل توزيع الجوائز 300 شخص، أبرزهم وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم الهاشمي، وأعضاء اللجنة الفرعية لرفاهية العمال في «إكسبو 2020 دبي».

أعلى المعايير

وقال نائب الرئيس لشؤون الصحة والسلامة والجودة والبيئة في «إكسبو 2020 دبي»، الدكتور روب كولينج، إن «(إكسبو 2020) يلتزم بأعلى المعايير الممكنة في مجال الصحة والسلامة ورفاهية العمال لآلاف الأشخاص الذين يسهمون في تهيئة موقعنا لاستضافة الحدث الأروع في العالم خلال السنة المقبلة».

وأكد كولينج أنه يتم اتباع نهج التحسين المستمر لهذه المعايير، مشيراً إلى أن تلك الجوائز تعتبر فرصة للاعتراف بدور المؤسسات والأفراد الذين يلتزمون مع المعرض في تحقيق هذا الهدف.

قيم أساسية

من جهتها، قالت نائبة الرئيس لرعاية العمال في «إكسبو 2020 دبي»، إيما سيمور، إن «استراتيجيتنا للصحة والسلامة ورفاهية العمال، التي نسميها (معاً أفضل) تستند إلى القيم الأساسية للرعاية والاحترام والكرامة، وتهدف إلى التأثير في عمليات المقاولين ومقدمي الخدمات للنهوض بمعايير الصحة والسلامة، ورفاهية العمال في القطاع خلال المرحلة التحضيرية لـ(إكسبو) وبعده».

وأضافت: «إنها شراكة بين جميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذا الحدث الاستثنائي، وأن نقف وقفة للاحتفاء بالإنجازات العديدة التي تحققت السنة الماضية أمر مهم، لاسيما مع اقترابنا من الانتهاء من الأعمال الإنشائية الثقيلة في الموقع».

يشار إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 160 مليون ساعة عمل حتى الآن في موقع «إكسبو 2020 دبي»، فيما يوجد حالياً 34 ألف عامل في موقع المعرض.

الفائزون بجوائز «معا أفضل»

جائزة أفضل مبادرة للصحة والسلامة: «النابودة - زيرو سترايك 360».

جائزة أفضل مبادرة للجودة: «بارسونز - تعزيز ثقافة الجودة».

جائزة أفضل مبادرة بيئية: توفير الطاقة.

جائزة أفضل مبادرة لرعاية العمال: «إي إف سي فاسيليتيز ماندجمنت

- سنتوريون كلوب».

جائزة أفضل عامل: آيان أحمد (كليفلاند بريدج).

جائزة أفضل مشرف: «هاربريت كريشنان» (أرابتك).

جائزة أفضل إحاطة أنشطة: أنتوني جوزيف (كليفلاند بريدج).

جائزة التأثير في رفاهية العمال: منصور الدين ك.ك.

جائزة الاستشاري المتميز في إدارة المشاريع: أندرو سيمور.

جائزة «إكسبو للتميز»: مها القرقاوي.

جائزة أفضل مدير مشروع: مايك ويتنجهام (كليفلاند بريدج).

جائزة أفضل مقاول من الباطن: «عبر الخليج».

جائزة أفضل مقدم خدمات: إنوفا.

جائزة أفضل استشاري: مجموعة «روبرت بيرد».

جائزة أفضل مقاول: «الشعفار للمقاولات العامة».

جائزة «معا أفضل»: «لينغ أورورك».

160

مليون ساعة عمل

في موقع «إكسبو 2020

دبي» حتى الآن.

34

ألف عامل في موقع

المعرض ينفذون الأعمال

الإنشائية حالياً.