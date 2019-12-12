11 مليار درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر في 6 أشهر

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أفادت وزارة الاقتصاد، بأن إجمالي المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ومصر، سجل ثلاثة مليارات دولار (نحو 11 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعة وصوله وفقاً للتقديرات إلى ما قيمته ستة مليارات دولار (نحو 22 مليار درهم) بنهاية عام 2019.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، خلال منتدى مصر الإمارات للتجارة والاستثمار الذي انطلقت فعالياته في القاهرة، أمس، بمشاركة 250 مسؤولاً ومستثمراً من البلدين، إن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى من بين مجموعة الدول العربية من حيث الصادرات المصرية لها بإجمالي بلغ نحو ملياري دولار (7.3 مليارات درهم)، مستحوذة بذلك على ما نسبته 21% من مجمل الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول العربية.

وأضاف أنه على صعيد الاستثمارات المتبادلة، حلت الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار مباشر بقيمة تفوق 15 مليار دولار (نحو 55 مليار درهم)، يعكس نشاط أكثر من 900 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية 2018.

وأشار آل صالح إلى أنه في المقابل تأتي مصر في المرتبة 29 من بين الدول المستثمرة في الإمارات، وفي المرتبة السابعة من بين مجموعة الدول العربية، وذلك بإجمالي رصيد استثمار مباشر اقترب من مليار دولار لنهاية عام 2017.

من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة المصري، الدكتور عمرو نصار، خلال كلمته في المنتدى، وجود العديد من الفرص للتعاون الصناعي بين الإمارات ومصر، مشيراً إلى أهمية دراسة سبل إقامة شراكات صناعية والخروج بها إلى الأسواق الإقليمية وتحديداً الأسواق الإفريقية التي تحمل فرصاً واعدة وناشئة، فضلاً عن الدخول في أسواق جديدة وغير نمطية بما يتماشى مع توجهات ورؤية البلدين.

يشار إلى أن منتدى مصر الإمارات للتجارة والاستثمار، يشكل أكبر تجمع استثماري بين البلدين، بحضور نخبة من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات وممثلي القطاع الخاص في البلدين. وتعاون في تنظيم المنتدى وزارة الاقتصاد، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومجلس الأعمال المصري - الإماراتي.

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شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية 2018.