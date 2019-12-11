6.3 ملايين طن الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح في الإمارات

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفاد الرئيس التنفيذي لـ«شركة حديد الإمارات»، المهندس سعيد عمران الرميثي، بأن الشركة أجرت دراسات لبحث فرص الاستثمار بالمواد الخام خلال الفترة المقبلة، سواء عبر خيارات استحواذ أو شراكات.

وأضاف في تصريحات على هامش «مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب» في دبي أمس، أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ حالياً 3.5 ملايين طن سنوياً، منها مليونا طن لحديد التسليح.

وكشف أن «الطاقة الإنتاجية» لحديد التسليح في أسواق الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، ارتفعت إلى 6.3 ملايين طن مقارنة بالفترة المماثلة من 2018، البالغة نحو 5.2 ملايين طن، في ما تبلغ «الطاقة الاستهلاكية» ثلاثة ملايين طن من حديد التسليح.

بدوره، قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة، الدكتور مطر النيادي، إنه «بالنظر إلى المستقبل، فإن من المرجح أن تستمر الاستثمارات الإقليمية في قطاعات الضيافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية على نحو متزايد، لا سيما مع توافر العديد من الفرص القيّمة للشركات بدءاً من (إكسبو 2020 دبي)».