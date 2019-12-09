«دايكن» تفتتح منشأة جديدة في «جافزا»

أعلنت شركة «دايكن»، العالمية المتخصصة في توفير حلول ومنتجات تكييف الهواء والتدفئة والتهوية، توقيع مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، في سبيل تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي كمركز حيوي للعمليات اللوجستية.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأنه تم توقيع المذكرة خلال الزيارة التي قام بها المدير التنفيذي المدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات المدير التنفيذي لـ«جافزا»، محمد المعلم، إلى منشأة «دايكن» الجديدة في دبي.

وقال المعلم، إنه «في إطار تخطيطها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نعتقد أن شركة (دايكن الشرق الأوسط وإفريقيا) تسير في الاتجاه الصحيح، وتنطلق من المكان الصحيح، وهو (جافزا)».

دبي - الإمارات اليوم