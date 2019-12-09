«الإمارات دبي الوطني» يدرج أسهم زيادة رأس المال في «دبي المالي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد سوق دبي المالي، أمس، احتفالية خاصة لقرع الجرس بمناسبة إنجاز عملية إصدار وإدراج أسهم زيادة رأسمال بنك الإمارات دبي الوطني، حيث قرع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، هشام عبدالله القاسم، جرس افتتاح السوق، بحضور رئيس مجلس إدارة السوق، عيسى كاظم، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وحقق الاكتتاب نجاحاً ملفتاً، إذ تمت تغطيته بنحو 2.8 مرة وبقيمة إجمالية بلغت 18 مليار درهم، بما في ذلك 11 مليار درهم من المستثمرين الأجانب بنسبة 62.6% من إجمالي المبالغ المكتتب بها. وكان البنك قد طرح 758.8 مليون سهم بسعر إصدار يبلغ 8.5 دراهم للسهم بهدف زيادة رأس المال.

وقال القاسم إن «زيادة رأسمال بنك الإمارات دبي الوطني، تمثل خطوة مهمة في جهودنا المستمرة، لترسيخ المكانة الرائدة للبنك كمسهم فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وخارجها».

وأضاف: «مما لا شك فيه أن النجاح الملفت الذي حققه إصدار الأسهم الجديدة يعكس الثقة الكبيرة من قِبل المستثمرين في دولة الإمارات والعالم بنموذج عملنا المتميز والآفاق المستقبلية الواعدة للبنك».

من+ جهته، قال كاظم: «يسعدنا الترحيب بإدراج أسهم زيادة رأسمال بنك الإمارات دبي الوطني، حيث إن هذه الخطوة تؤكد مجدداً على الثقة الكبيرة التي يوليها البنك تجاه سوق دبي المالي وما يوفره من بنية أساسية عالمية المستوى وخدمات متطورة يوفرها للشركات المدرجة وقاعدة مستثمرين ضخمة ومتنوعة، الأمر الذي جعله الخيار المفضل دائماً للشركات الوطنية الرائدة، سواء الراغبة في تنفيذ اكتتابات عامة جديدة، أو الشركات المدرجة الراغبة في تنفيذ زيادات لرؤوس أموالها». وأوضح أن «هذا الإصدار الناجح رفع إجمالي قيمة الأموال التي جمعتها الشركات المدرجة، من خلال السوق عبر تاريخه، إلى ما يزيد على 76 مليار درهم، بما يدلل على الدور الحيوي للسوق منصة فاعلة لحشد السيولة اللازمة لتمويل استراتيجيات النمو، ودعم خطط التنمية الاقتصادية في الدولة».

- «الإصدار» يرفع قيمة الأموال المُجمّعة، من خلال

«السوق»، إلى 76 مليار درهم.