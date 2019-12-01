أفضل الوجهات السياحية في ديسمبر

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أوردت مجلة «كوندي ناست ترافيلر» الأميركية، المتخصصة في السفر، مجموعة من أبرز الوجهات السياحية، التي يمكن زيارتها خلال ديسمبر، تشمل:

دبي

تعد دبي من أبرز الوجهات السياحية الأكثر إشراقاً، فخلال الفترة من نوفمبر إلى يناير يصبح الطقس معتدلاً، وتشرق الشمس بشكل عملي في كل الأوقات على هذه المدينة التي تحتضن، خلال ديسمبر، العديد من الفعاليات لقضاء أجمل الأوقات.

ستراسبورغ

تضم مدينة ستراسبورغ سوقاً كبيرة لاحتفالات عيد الميلاد، والمئات من الأكواخ الخشبية المليئة بالهدايا المصنوعة يدوياً والمنتجات المحلية، ويمكن التجول بمدينة محاطة بالمياه من جميع الاتجاهات بجانب الممرات والجداول المائية الجميلة، وهي من الوجهات المناسبة للعطلات العائلية مع مجموعة متنوعة من أماكن الترفيه.

نيويورك

من التزحلق على الجليد تحت شجرة عيد الميلاد في مركز «روكفلر»، إلى العروض المغرية في متاجر «فيفث أفنيو»، تستقطب نيويورك حشوداً كبيرة خلال ديسمبر من كل عام. ويعتبر «ديكر هايتس» من أكثر الأحياء شهرة في المدينة، خلال الأعياد لمشاهدة الأضواء الاحتفالية.

ميلانو

تعتبر ميلانو، عاصمة الموضة في إيطاليا، واحدة من أكثر مدن أوروبا احتفالاً بأعياد الميلاد، فيمكن التسوق من أجل الطعام المحلي والأطباق المصنوعة يدوياً، مع الكثير من الأنشطة المشوقة في «بيازا ديل دومو»، التي تعد من أشهر الأماكن السياحية في ميلان.

كيوتو

كيوتو هي المدينة السياحية الأولى في اليابان، نظراً لاحتفاظ سكانها بالتراث المعماري الياباني القديم والتقاليد التراثية القديمة، وتحتضن العديد من الأسواق والمهرجانات التي تلقى رواجاً وإقبالاً كبيرين.

اسكتلندا

يمكن اختبار تجارب متنوعة في اسكتلندا، كالتوجه إلى شواطئ لوثيان الشرقية، أو مشاهدة الغزلان الحمراء على المنحدرات المغطاة بالثلوج، والتمتع بمناظر خلابة في متنزه كيرنجورمس الوطني، حيث الكثير من البحيرات.