علموا أبناءكم الذكاء الاصطناعي

المصدر: طلال أبوغزالة

يعرف الذكاء الاصطناعي بقدرته الفائقة على الأداء المعرفي للوظائف التي يقوم بها الإنسان، بما في ذلك التعلم والتفكر والتحدث، وأداء المهام الروتينية وحل المشكلات، وممارسة بعض السلوك البشري.

ويعد الذكاء الاصطناعي أحد مكونات التكنولوجيا الرئيسة للثورة الصناعية الرابعة، ويقترن أداؤه بالتطورات الهائلة في القدرة الحاسوبية، ومعالجة كم كبير من المعلومات، والتواصل السريع بالإنترنت من أي مكان، والاستخدام الأمثل للخوارزميات المشابهة للعقل البشري.

وقد غدت أنظمة الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في العديد من الصناعات المبتكرة، مثل إنترنت الأشياء، والمركبات ذاتية الحكم، والخدمات الإلكترونية، ومعالجة البيانات الكبيرة، والهندسة الوراثية والجينوم، والكشف عن الاحتيال، وبيع التجزئة.

وتقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي، المبنية على الفرضيات والمفاهيم، بمعالجة مليارات البيانات التراكمية، للسماح للمستخدمين بالوصول إلى استنتاجات أكثر استنارة ودقة، والإسهام في إيجاد طرق تتم بها معالجة الأزمات والمواقف الحرجة مثل البحث والإنقاذ في الكوارث الطبيعية، واستخدام الروبوتات خط دفاع أمامياً ضد المخاطر.

وتشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي: تعلم الآلة وهو الأكثر شيوعاً، حيث تتم تغذية البيانات واكتشاف الأنماط، وفهم وتفسير المعلومات، الشبكات العصبية والتعلم العميق التي من خلالها تتم محاكاة الدماغ البشري وتمكين نماذج الذكاء الاصطناعي للتعلم، رؤية الكمبيوتر بحيث يعطي أجهزة الكمبيوتر القدرة على معالجة الصور وتحليلها وفهمها؛ الروبوتات الذكية وهي مزيج من الذكاء الاصطناعي وآلة الروبوت من أجل أداء المهام المتقدمة والمعقدة، معالجة اللغة الطبيعية التي من خلالها يتم تفسير وفهم لغة التحدث وتحويلها إلى نص مكتوب أو معاملته كأوامر.

ولتقنية الذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة لدفع عجلة التنمية والابتكار، والإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تتركز حول تحسين التعليم وتوفير الخدمات الصحية والقضاء على الفقر.

وفي ظل حاجة سوق العمل لخبرات فنية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تعمل الدول المتقدمة على تبني تعليم الذكاء الاصطناعي في المراحل الدراسية الأولى، وذلك من أجل تمكين الأجيال المقبلة من التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأهيلها للإبداع والاختراع. وفي ما يلي مقترح لموضوعات تعلم الذكاء الاصطناعي المتخصصة، التي يمكن دمجها في المراحل التعليمية:

- المرحلة الأساسية: تحفيز الطلبة في مراحل التعليم الأساسية على تعلم الرياضيات والعلوم والهندسة، وبدء تعليم مفاهيم الذكاء الاصطناعي من خلال المرح، والتعلم التفاعلي القائم على النشاط، واكتساب أساسيات الذكاء الاصطناعي والروبوتية.

- المرحلة الثانوية: تحفيز الطلبة في مراحل التعليم الثانوية على تطبيق الأساسيات البرمجية ونظم الذكاء الاصطناعي، في سيناريوهات عملية حقيقية من خلال تطبيقات ومسابقات.

- المرحلة الجامعية: تحفيز الطلبة في مراحل التعليم الجامعي للتصميم والابتكار، من خلال توجيههم إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويعد مستقبل الذكاء الاصطناعي مثيراً وواعداً، ما يدعو إلى ضرورة إطلاق قطاع الأعمال المتخصص في الذكاء الاصطناعي، للإسهام في التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.

مؤسس ورئيس مجموعة «طلال أبوغزالة الدولية».