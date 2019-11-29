«فلاي دبي» تستأجر 4 طائرات «بوينغ 800-737»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «فلاي دبي» عن توقيعها اتفاقية مع شركة «سمارت وينغز»، لاستئجار أربع طائرات من طراز «بوينغ 800-737»، وستبدأ العمل خلال الفترة من 14 ديسمبر وحتى 25 يناير 2020.

وتشمل الاتفاقية الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين، وستشكل إضافة للسعة المقعدية للناقلة، التي تضم أسطولا يتألف من 40 طائرة من طراز «بوينغ 800-737»، خصوصاً خلال فترات الذروة والعطلات المقبلة.

ويأتي استئجار هذه الطائرات من الشركة التشيكية، بالنظر إلى استمرار تعليق العمل بـ14 طائرة للناقلة من طراز «بوينغ 737 ماكس» منذ مارس 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «هناك تأثير كبير لاستمرار تعليق العمل بطائرات (ماكس) في عملياتنا، مع خفض نحو 30% من جدول رحلاتنا. ونبذل جهوداً كبيرة للحد من تأثير ذلك على مسافرينا، وستعطي هذه الطائرات الأربع الإضافية مزيداً من الخيارات لعملائنا للسفر خلال موسم العطلات». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سمارت وينغز»، رومان فيك: «نرحب في (سمارت وينغز) بشراكة الأعمال الجديدة مع (فلاي دبي) التي نقدرها كثيراً. وهذه الاتفاقية تعد أحد الطرق لتحقيق الاستخدام الفاعل لطائراتنا خلال موسم الشتاء، حيث يتراجع الطلب على السفر في أوروبا. وهذه الاتفاقية ستعزز من تعاون الناقلتين في المستقبل».