«منتدى الإمارات الاقتصادي» ينطلق في دبي 11 ديسمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعقد أعمال «منتدى الإمارات الاقتصادي»، الذي تنظمه اقتصادية دبي، تحت عنوان «الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار»، يومي 11 و12 ديسمبر المقبل، ويعدّ ثمرة تعاون بين وزارة الاقتصاد، وجميع الدوائر الاقتصادية في الدولة.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، من المنتظر أن يحظى المنتدى باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي، من خلال حُلته الجديدة كنتاج دمج «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية»، و«ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي»، في حدث واحد سيؤسس على النجاح الذي حققه كل منهما على مدار ست سنوات، إذ سيشكل المنتدى أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية المحلية السنوية المعنية بتسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الحالية، والإسهام في رسم مستقبل التخطيط الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط لدولة الامارات.

وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «منتدى الامارات الاقتصادي 2019، يؤكد مواصلة اقتصاد دولة الإمارات مسيرته التنموية الإيجابية، عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021».

وأضاف: «نحن على ثقة بتكاتف الجهود بين جميع الدوائر الاقتصادية في دولة الامارات، لتحقيق النهضة التنموية المستدامة، ذلك من خلال طرح الخطط الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي تحقق الاستدامة الاقتصادية، والمضي قدماً في طرح المشروعات التنموية».

من جهته، قال مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، إن «المنتدى يلعب دوراً محورياً في تسريع تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية، للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم بحلول عام 2021».

وأضاف أن «المنتدى يعدّ من الفعاليات المهمة التي تناقش كل الفرص والتطلعات الاقتصادية، بحضور الدوائر الاقتصادية السبع في الدولة ووزارة الاقتصاد، إلى جانب طرح ورش العمل التي تلعب دوراً رئيساً في نقل المعرفة».

منصّة فاعلة

يوفر «منتدى الإمارات الاقتصادي»، في نسخته الأولى، منصّة فاعلة للمعنيين بشؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأصحاب القرار في التخطيط الاقتصادي بالإمارات، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالدولة والمجتمع، واستعراض المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تم تنفيذها وتطويرها أخيراً.