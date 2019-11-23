«منتدى الإمارات الاقتصادي» ينطلق في دبي 11 ديسمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



تعقد أعمال «منتدى الإمارات الاقتصادي» الذي تنظمه اقتصادية دبي تحت عنوان «الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار»، يومي 11 و12 ديسمبر المقبل، ويعد ثمرة تعاون بين وزارة الاقتصاد وجميع الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة السبع.

ووفقا لبيان صادر، اليوم، من المُنتظر أن يحظى المنتدى باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي من خلال حلته الجديدة كنتاج دمج «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية» و«ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي» في حدث واحد سيؤسس على النجاح الذي حققه كل منهما على مدار ست سنوات، إذ سيشكل المنتدى أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية المحلية السنوية المعنية بتسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الحالية والمساهمة في رسم مستقبل التخطيط الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط لدولة الامارات العربية المتحدة.

واستُلهمت أهداف المنتدى من: «رؤية الإمارات 2021» و«الاستراتيجية الوطنية للابتكار» و«استراتيجية الصحة في دبي 2021» و«رؤية عجمان 2021» و«رؤية الشارقة السياحية 2021»، إضافة إلى «أجندات 2030» التي تشمل «الرؤية الاقتصادية 2030» لإمارة أبوظبي و«الرؤية البيئية 2030» لإمارة أبوظبي، و«استراتيجية دبي الصناعية 2030» و«استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد».

وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن منتدى الامارات الاقتصادي 2019، يؤكد مواصلة اقتصاد دولة الإمارات مسيرته التنموية الإيجابية عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، مشيرا إلى أن المنتدى يتناول المبادرات الاقتصادية التي قادتها الدولة في الآونة الماضية، إلى جانب إلقاء الضوء على القضايا الاقتصادية والخطط الاستراتيجية الحالية التي تبنتها كل إمارة والحكومة الاتحادية، وتأثيرها في تعزيز الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال السنوات المقبلة».

من جهته، قال مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، إن المنتدى يلعب دوراً محورياً في تسريع تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدول الأكثر ابتكارًا في العالم بحلول العام 2021.

واضاف أن المنتدى يعتبر من الفعاليات المهمة التي تناقش كافة الفرص والتطلعات الاقتصادية بحضور الدوائر الاقتصادية السبع في الدولة ووزارة الاقتصاد، إلى جانب طرح ورش العمل التي تلعب دوراً رئيساً في نقل المعرفة، متوقعا أن تسهم مناقشة الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات في تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب مختلف الأطراف، كما نتطلع إلى الخروج بالعديد من المبادرات التي تخدم مستقبل الأعمال والاقتصاديين في دولة الامارات ودبي على وجه التحديد.

