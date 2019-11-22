«مبادلة» و«بوينغ» تجدّدان شراكتهما لتدريب الكوادر الوطنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن تجديد شراكتها مع شركة «بوينغ» الأميركية، لتدريب الكوادر الوطنية المتميزة في قطاع صناعة الطيران.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، يهدف برنامج التدريب إلى بناء قدرات ومهارات الكوادر الوطنية الشابة، وتمكينها من تحقيق التميز في قطاعي صناعة وخدمات الطيران.

ويوفر البرنامج لمجموعة مختارة من طلاب الهندسة المواطنين فرصة التدريب العملي في مواقع ومنشآت متعددة، تابعة لشركة «بوينغ» في الولايات المتحدة.ويُعقد البرنامج على مدى 18 أسبوعاً، ويشمل المشاركة في أنشطة تطوير مهني مصممة لمساعدة الكوادر الوطنية على بناء شبكة علاقات قوية، وتوسيع مداركهم المعرفية، والاطلاع على طبيعة العمل في شركة «بوينغ» ومجال هندسة الطيران.

وسيتم تدريب الطلاب في عدد من التخصصات، التي تركز على شؤون التصنيع وهندسة التصنيع وهندسة الاتصال والهندسة الصناعية.

ويأتي برنامج التدريب المشترك في إطار حرص «مبادلة» على تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لصناعة الطيران.

وقال رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة «مبادلة»، بدر سليم سلطان العلماء، إن «(بوينغ) تعدّ شريكاّ استراتيجياّ لـ(مبادلة)، ولا شك في أن دورنا في تطوير قطاع صناعة الطيران في الدولة يستند إلى الاستثمار المستمر في كوادرنا الوطنية الشابة».

- التدريب يركز على

شؤون التصنيع

وهندسة التصنيع

وهندسة الاتصال

والهندسة الصناعية.