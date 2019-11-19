رئيس ليبيريا: لدينا وزراء قادرون على تجــــــاوز التحديات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قال الرئيس الليبيري، جورج ويا، إن بلاده قادرة على أن تصبح اقتصاداً مهماً، وذلك في ظل تضافر جهود مختلف القطاعات، والارتقاء بالعمل الجماعي، الذي يمثل ركيزة النجاح الأساسية.

وأوضح ويا، خلال جلسة حوارية ضمن جدول أعمال «المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال 2019»، الذي انطلقت أعماله أمس، عن مجموعة الفرص التي تمتلكها ليبيريا، لتغدو في مصاف الاقتصادات الإفريقية: «خلال العامين الماضيين، كانت السياسة تمثل مجالاً مختلفاً بالنسبة لي، واتخاذ خطوات ناجحة في السياسة تتم عبر العمل الجماعي. واليوم في ليبيريا لدينا وزراء قادرون على تجاوز التحديات والمشكلات التي نصادفها.. أعلم أن هناك الكثير من التحديات.. فليبيريا تعتبر واحدة من أقدم الدول الإفريقية. لذلك نريد أن نحافظ على إيماننا بقدرتنا على الارتقاء والنهوض، وأن يواصل المواطنون تعزيز قيم التآزر والوحدة».

وتابع: «نطبق الكثير من الإصلاحات، ونعمل مع صندوق النقد الدولي على تعزيز استثماراتنا في الزراعة، فليبيريا دولة غير مصدرة وغير زراعية، إذ ننفق 115 مليون دولار سنوياً على استيراد الأرز. ونحن نسعى جدياً إلى النهوض بالقطاع الزراعي حتى نتمكن من الحفاظ على أمننا الغذائي، وما نحاول القيام به مع برنامج صندوق النقد الدولي الجديد يمثل إضافة قيمة، لاسيما أننا نسعى إلى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».

وأشار الرئيس الليبيري إلى سعي بلاده لمواءمة نسبة الضرائب التي يدفعها المستثمرون، بما لا يؤثر في فرص تحقيقهم للأرباح والنمو، مشدداً على سعيه لإقامة مزيد من الشراكات المثمرة، للارتقاء بمسيرة التنمية في بلاده.