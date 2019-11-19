شركات تطرح منتجات صديقة للبيئة في قطاع الطيران

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشفت شركات متخصصة في مجالات مختلفة بقطاع الطيران، خلال مشاركتها في «معرض دبي للطيران 2019» عن منتجات جديدة خضراء صديقة للبيئة.

وأوضحت الشركات لـ«الإمارات اليوم» أن أبرز المنتجات المطروحة شملت طائرات بدون طيار (درونز) تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى مواد من الخشب الطبيعي تستعمل لأرضيات الطائرات، فيما تم الإعلان عن «مبنى أخضر» للطائرات المروحية يتم بناؤه بمواد معاد تدويرها.

وتفصيلاً، قال مدير الأنظمة غير المأهولة في شركة «ليوناردو» الإيطالية لخدمات الطيران، لوران سيسمان، إن الشركة كشفت خلال معرض دبي للطيران عن طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية وبقدرات فائقة في التحليق، إلى جانب قدرتها على استيعاب حمولات كبيرة بمدى طيران وتحمّل غير محدودين.

وأضاف سيسمان أن الشركة قدمت الطائرة الجديدة من خلال استثماراتها في شركة «سكايدويلر» المسؤولة عن تطوير الطائرة والمتخصصة في تطوير الجيل المستقبلي من الطائرات غير المأهولة، لافتاً إلى أن الدول القريبة من خط الاستواء ستتمكن من الاستفادة من الطائرة الجديدة في مهام مختلفة، مثل مراقبة الأجواء.

وبيّن أن الطائرة، التي تعد الأولى بمواصفتها في التحليق لفترات طويلة بالاعتماد على الطاقة الشمسية، تأتي كنوع من الابتكار في استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة في قطاع الطيران.

من جهته، قال مدير مناطق الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا لتصدير الأعمال في وزارة التطوير الاقتصادي والتجارة بمقاطعة «أونتريو الكندية»، إياد قدسي، إن هناك شركات في المقاطعة طرحت خلال معرض دبي للطيران طائرات بدون طيار (درونز) تعمل بالطاقة الشمسية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«ليوناردو»، أليساندرو بروفومو، إن الشركة ستتعاون مع شركة «فالكون» لخدمات الطيران، لانشاء «مبنى أخضر» خاص بالطائرات المروحية، قرب منطقة معرض «إكسبو 2020 دبي»، موضحاً أن المبنى الجديد يضم مهبطاً وصالة خاصة بركاب الدرجة الأولى.

وأضاف أنه سيتم إنشاء المبنى الجديد خلال العام المقبل بهدف دعم التنقل بطائرات «الهليكوبتر»، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل العصري والمستدام بواسطة تلك الطائرات في المناطق الحضرية.

وبين بروفومو أن المبنى يتميز بتصميم صديق للبيئة، حيث سيتم بناؤه باستخدام مواد مُعاد تدويرها، ويمكن نقله من مكان إلى آخر عند الحاجة لذلك.

وفي السياق ذاته، أفاد مدير المبيعات بالشرق الأوسط في شركة «لوفتهانزا تكنيك» لخدمات الطيران، توماس رينز، بأن الشركة أطلقت عبر منصتها في المعرض منتجات جديدة خضراء صديقة للبيئة لاستخدامها في قطاع الطيران، مبيناً أنها شملت منتجات مصنّعة من الخشب الطبيعي لاستخدامها في أرضيات الطائرات بديلاً عن المنتجات التصنيعية التقليدية. وذكر أن الشركة وفرت أيضاً منتجات من الرخام الطبيعي لاستخدامه بديلاً في الطائرات الخاصة من منتجات معدنية صناعية في أجزاء داخلية بصالون الطائرات.