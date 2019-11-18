«أمرك» تكشف عن منشأة متطورة للصيانة في العين

المصدر: شريف اليماني - دبي

كشفت شركة «أمرك» لخدمات الصيانة والتصليح والعمرة العسكرية، خلال مشاركتها في «معرض دبي للطيران 2019»، أمس، عن منشأة عالمية المستوى في مدينة العين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالحكيم المفلحي، في حديث خلال جلسة صحافية خاصة، على هامش المعرض، إن الشركة ستقوم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة بافتتاح أكبر مركز لصيانة الطائرات على مستوى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المركز الملحق بمطار العين، يتميز بتنوّع المعدات والخدمات الهندسية التي يقدمها.

وأضاف أن المنشأة المتطورة التي من المزمع أن تباشر عملياتها بداية العام المقبل، ستكون من ضمن أضخم المراكز المخصصة لخدمات الصيانة والتصليح والعمرة العسكرية، لافتاً إلى أن الشركة بجانب تخصصها في تقديم خدمات الصيانة للطائرات العسكرية، يمكنها أيضاً تقديم خدمات للطيران المدني.

وبيّن المفلحي أن المنشأة المعدّة للتوسع مستقبلاً، ستضم أربع حظائر متعددة الأغراض، وأكثر من 30 محلاً للصيانة ومنشأة للطلاء يتم التحكم في درجة حرارتها، كما ستضم مستودعاً مخصصاً لمكونات طائرات «بلاك هوك» من المقدمة إلى ذيل الطائرة.

وأفاد بأن طاقة المركز الإجمالية تحدد بعدد ساعات عمل الصيانة، مشيراً إلى أن قدرته تبلغ مليوناً و500 ساعة سنوياً.