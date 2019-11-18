حمدان بن محمد: دبي عاصمة الطيران العالمية.. ومطارنا الأول

المصدر: دبي ــ وام

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إن «دبي كما أرادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عاصمة الطيران العالمية، ومطارنا هو الأول عالمياً منذ سنوات في حركة السفر الدولية».

وأضاف سموه في تغريدة على موقع «تويتر»: «من جديد تتجه أنظار العالم إلى دبي، حيث نستضيف معرض دبي للطيران الأكبر من حيث حجم الصفقات والمشاركات الدولية».

وكان سموه زار المعرض، واطلع على آخر التقنيات المستحدثة في صناعة الطيران.

وتفصيلاً، زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، القاعة الرئيسة لـ«معرض دبي الدولي للطيران 2019»، التي تضم عشرات الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في عالم الطيران.

واطلع سموه، خلال جولته في أروقة القاعة، على آخر التقنيات المستحدثة في صناعة الطيران بشقيه المدني والعسكري، وتوقف سموه عند العديد من منصات عرض الشركات المحلية والأوروبية والأميركية وغيرها، من تلك التي تعرض أحدث ابتكاراتها في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد تطوراً متزايداً، ونمواً مطرداً على مختلف المستويات.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمستوى المشاركة العالمية والمحلية، مرحباً بالعارضين والزوار في بلدهم الثاني.

وأشار سموه إلى أن «دبي الدولي للطيران» أصبح ثالث أكبر وأهم معرض متخصص في قطاع الصناعة الجوية وتقنياتها، وهو الوجهة المفضلة للشركات المصنعة للطائرات وتجهيزاتها.إلى ذلك، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»،

إن «كل الأسماء الكبرى في صناعة الطيران حريصة على الحضور والمشاركة وعرض أحدث ابتكاراتها، ودبي كما أرادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عاصمة الطيران العالمية، ومطارنا هو الأول عالمياً منذ سنوات في حركة السفر الدولية».

وأضاف سموه: «من جديد تتجه أنظار العالم إلى دبي، حيث نستضيف معرض دبي للطيران الأكبر من حيث حجم الصفقات والمشاركات الدولية التي تزيد على 1300 جهة».