محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان رؤساء وفود مشاركة

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ظهر أمس، رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة واجد، التي شاركت على رأس وفد عسكري في افتتاح معرض دبي الدولي للطيران 2019.

وتبادل سموّه ورئيسة وزراء بنغلاديش الحديث حول عدد من الموضوعات المتصلة بتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين. وأشادت الشيخة حسينة بالمستوى العالي الذي يتميز به «دبي الدولي للطيران» إدارة وتنظيماً واستقبالاً، وتسهيلات لوجستية توفرها دولة الإمارات للعارضين والزوّار على حد سواء.

كما التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة واجد.

ورحّب سموّه بالشيخة حسينة، وبحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسُبل دعمها وتعزيزها، بما يحقق المصالح المتبادلة لدولة الإمارات وبنغلاديش.

وتطرّق سموّه ورئيسة وزراء بنغلاديش إلى فعاليات «معرض دبي الدولي للطيران»، وأهميته في تعزيز مكانة دولة الإمارات والمنطقة، وريادتها في مجال صناعة المعارض والطيران، وصياغة توجهاتها واستشراف مستقبلها.

كما استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، كلاً على حده، وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، دينيس مانتوروف، والنائب التنفيذي لرئيس شركة «بوينغ» والرئيس التنفيذي لقطاع الدفاع والفضاء والأمن في الشركة، ليان كاريت، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«شركة داسو للطيران»، إيريك ترابيير، المشاركين في معرض دبي الدولي للطيران 2019.

ورحّب سموّه بضيوف الدولة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مشاركاتهم في المعرض. كما بحث سموّه والحضور فرص التعاون المشترك بين دولة الإمارات والدول والمؤسسات التي يمثلونها في المعرض، بما يحقق المصالح المتبادلة، لاسيما في مجالات صناعة الطيران والفضاء.

وتبادل سموّه وضيوف الدولة الحديث حول أهمية المعرض، لما يمثله من منصّة عالمية لعرض أحدث ما توصل إليه القطاع، وأنتج في مجال صناعة الطيران، والدفاع، والفضاء وتقنياتها.