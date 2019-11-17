«إكسبو 2020» يدفع مؤشر مبيعات عقارات دبي للصعود

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، أن «مؤشر مبيعات عقارات دبي يأخذ طريقه السريع نحو الصعود تزامناً مع قرب موعد تنظيم معرض (إكسبو 2020 دبي)».

وقال الزرعوني، في بيان أمس، إن «الحدث الدولي المرتقب، بعد أقل من عام من الآن، أسهم في دفع موجة الطلب على قطاع العقارات في دبي»، مؤكداً أن القطاع سيشهد طفرة مع اقتراب تنظيم المعرض.

إجراءات محفزة

وأعرب عن ثقته بأن اتخاذ العديد من الإجراءات والقوانين المنظمة والمحفزة للقطاع العقاري في الدولة، خلال الفترة الماضية، ستدعم قطاع العقارات، وتسرّع من معدلات نموه خلال العام المقبل، من بينها إلغاء شرط الحد العمري البالغ 70 عاماً عند سداد آخر قسط للبنك، من قبل المصرف المركزي بالنسبة للتمويل العقاري، إضافة إلى قرب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي».

أرقام وإحصاءات

وأشار إلى أن الأرقام والإحصاءات تعتبر خير دليل على هذا الصعود، سواء الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أو من شركات الاستشارات العقارية العالمية والإقليمية.

وأظهرت نتائج تقارير دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن المعاملات العقارية في دبي قد ارتفعت بنسبة 12% في الأشهر الماضية من عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت الدائرة إجمالي مبيعات بلغ 4561 عملية خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو أعلى رصيد مبايعات في شهر منذ عام 2008.

البيع العقاري

إلى ذلك، أشارت أحدث الدراسات والبيانات الصادرة من «داتا فايندر»، المنصة التابعة لمجموعة «بروبرتي فايندر»، إلى تحقيق عمليات البيع العقاري في دبي خلال شهر أكتوبر الماضي، أرقاماً قياسية للمرة الأولى منذ 11 عاماً، من حيث عدد الصفقات العقارية على أساس شهري.

واستأثرت المبيعات على المخطط بنسبة 59% من إجمالي الصفقات العقارية بالإمارة، بعدد صفقات 2841 صفقة، وهو أعلى معدل منذ سبتمبر 2015 وثاني أعلى شهر في 11 عاماً. ولاتزال العقارات على المخطط تمثل الخيار المفضّل لدى المستثمرين، نظراً إلى جاذبيتها من حيث الأسعار وخطط السداد والإعفاء من الرسوم.

في السياق نفسه، أشار تقرير لشركة «سفلز» العقارية، إلى أن مبيعات العقارات في إمارة دبي وصلت خلال الأشهر الماضية من العام الجاري إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بفضل الارتفاع الملحوظ والتكاليف المعقولة في القطاع، مقارنة بتكاليف عام 2018، إلى جانب التوقعات بعودة معدلات النمو المستقرة والقوية قبيل انعقاد معرض «إكسبو 2020».

وذكر التقرير أن «نخلة جميرا» و«دبي مارينا» و«وسط مدينة دبي» و«قرية جميرا الدائرية» تصدرت أكثر المناطق طلباً لمبيعات الوحدات العقارية، في حين أن منطقة النهدة ودبي مارينا ومردف وبردبي والجميرا، تصدرت قوائم المناطق الأكثر طلباً للاستئجار.